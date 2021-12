Le forage de Kachi renforce le doublement de la production de lithium

Sydney, Dec 15, 2021 AEST (ABN Newswire) - Le développeur de lithium propre Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirme que le forage à ce jour dans son projet phare Kachi Lithium continue de renforcer les résultats d'analyses de lithium antérieurs et indique que les saumures de lithium s'étendent bien au-delà des limites de la ressource actuelle. Des résultats similaires continus soutiendraient un doublement de la production future prévue ciblant 50 000 tpa de LCE (équivalent carbonate de lithium).L'empreinte de forage sera élargie l'année prochaine, avec des plates-formes de forage rotatives supplémentaires, avec l'intention de mettre à niveau et d'étendre la ressource (voir l'annonce de l'ASX du 7 juillet 2021), pour soutenir l'achèvement de l'étude de faisabilité définitive (DFS) et la décision d'investissement finale (FID) sur le projet Kachi. Une annonce plus détaillée avec les résultats et le programme de forage prévu sera publiée au début de la nouvelle année.L'ampleur et le potentiel de croissance du projet Kachi ont été mis en évidence lors d'une récente visite sur site d'une équipe de diligence raisonnable en matière de financement de projet pour le financement de projet dirigé par l'Agence de crédit à l'exportation (ECA). Le projet Kachi couvre 74 000 hectares (183 000 acres) de baux, dans une région soumise à une intensification de l'activité et des investissements MandA. Les forages à ce jour se sont concentrés sur le coin sud-ouest du lac salé connu et ses environs. La déclaration des ressources publiée à l'ASX le 27 novembre 2018 a identifié une hausse considérable au-delà de l'importante ressource totale identifiée de 4,4 Mt LCE (indiquée 1,0 Mt, présumée 3,4 Mt). Moins de 20 % des ressources totales actuelles sont utilisées pour la production prévue de 25 500 tpa de carbonate de lithium sur 25 ans (voir les annonces de l'ASX du 23 mars 2021 et du 30 avril 2020). L'échelle et le potentiel peuvent être vus dans un nouveau survol en 3D du projet de saumure au lithium Kachi de Lake, disponible sur le site Web de Lake.Le nouveau forage intercalaire est conçu pour aider à la conversion des ressources vers une catégorie supérieure avec des données accrues.Le forage permettra à Lake de convertir les ressources présumées en ressources mesurées et indiquées (MandI), pour permettre une étude d'expansion de la production ciblant 50 000 tonnes par an (tpa) de carbonate de lithium.Un programme de forage au diamant à quatre puits de 1200 m est en cours et le programme pourrait être prolongé. Les premiers résultats sont en attente. Une plate-forme de forage d'eau a complété trois puits explorant les options d'eau de traitement. Une troisième plate-forme a complété des trous de pré-collier et pompé des échantillons de saumure. Une autre plate-forme est prévue pour le forage de puits de production dans les prochains mois en 2022.« L'Argentine continue d'être l'un des rares endroits où la production de lithium peut augmenter pour combler l'écart d'approvisionnement important par rapport à la demande croissante. Lake est l'une des rares entreprises à pouvoir se transformer en un producteur d'importance mondiale avec un certain nombre de projets pouvant fournir des résultats élevés. carbonate de lithium de pureté à grande échelle avec des avantages ESG significatifs », a déclaré le directeur général de Lake, M. Steve Promnitz.Les dirigeants de Lake étaient récemment à Londres et ont reçu un soutien et des encouragements pour le projet lors de récentes discussions avec l'ECA et les banques internationales soutenues par l'ECA. Cela a été suivi d'une visite de site en Argentine.« Benchmark Mineral Intelligence a noté que la demande de lithium augmente trois fois plus vite que la nouvelle offre. Ce projet respectueux de l'environnement arrive sur le marché juste au bon moment, avec un soutien en fonds propres et en dette et une liste croissante d'acheteurs potentiels », Lake's Managing Directeur, M. Steve Promnitz, a déclaré.« Lake, en collaboration avec notre partenaire technologique Lilac Solutions, continue de progresser vers la décision d'investissement finale et le début de la construction du projet phare de saumure au lithium Kachi l'année prochaine. »A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.