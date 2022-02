PlayUp accélère la croissance du marché américain

Las Vegas, NV, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - Suite à la nomination d'une autorité bien connue de l'industrie, M. Dennis Drazin au poste de président américain, PlayUp a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Art Hamilton au poste de directeur financier américain. M. Hamilton apporte à PlayUp une expérience significative basée aux États-Unis dans les fusions et acquisitions, le développement commercial, la budgétisation financière, la planification stratégique, les IFRS et les US GAAP, les stratégies de croissance, la gestion de projets et de programmes et l'analyse commerciale. Il a auparavant travaillé avec Matt Davey, vétéran des paris et actionnaire de PlayUp, chez NYX Gaming Group, qui s'est coté à la TSX, a acquis OpenBet et a finalement vendu à Scientific Games.Investissement stratégiquePlayUp a obtenu un investissement de 35,0 millions de dollars de la part de l'échange cryptographique de Sam Bankman Fried, FTX, au quatrième trimestre 2021. Ce tour de financement servira principalement à accélérer l'accès de PlayUp au marché américain. En plus de son investissement dans PlayUp, FTX a activement investi dans des partenariats et des accords de parrainage dans le domaine du sport et de l'esport au cours des douze derniers mois.Le chef de produit de FTX, Ramnik Arora, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir un investissement dans PlayUp" et "nous pensons que PlayUp est à un moment charnière de son parcours d'entreprise".Données d'entrée sur le marché américainL'élan continue de croître après le lancement de PlayUp en octobre sur le marché des paris sportifs du New Jersey, les récents rapports d'Eilers et Krejcik indiquant que PlayUp a atteint 0,6 % de part de marché au cours de son premier mois, le plaçant dans le top 10 des opérateurs de l'État.Progrès de l'accès au marché américainPlayUp a fait des progrès significatifs avec l'accès au marché américain au cours des douze derniers mois et annoncera plusieurs nouveaux accords d'accès au marché maintenant finalisés en janvier 2022.Le PDG de PlayUp Global, Daniel Simic, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des progrès de notre entrée sur le marché américain. Le récent investissement de FTX aidera PlayUp à accélérer ses opportunités sur le marché américain et à développer notre présence mondiale dans les paris sportifs.A propos PlayUpPlayUp est un groupe de divertissement et de technologie de nouvelle génération qui enrichit la vie de ses clients en fournissant un service de paris en ligne divertissant, gratifiant et responsable. À la base, PlayUp développe des technologies de paris innovantes en interne pour propulser ses marques et offrir des expériences utilisateur de classe mondiale. Ses énergies se concentrent sur la satisfaction des besoins d'utilisateurs dévoués et passionnés qui recherchent une connexion plus profonde aux jeux auxquels ils jouent.La mission de PlayUp est d'unifier les paris en ligne en une seule plate-forme comprenant les paris sportifs, les courses à cotes fixes (chevaux et lévriers), iGaming, Esports et Daily Fantasy Sports (DFS) où il héberge désormais le plus grand d'Australie et même certains des plus gros cagnottes du monde. dans les paris compétitifs en ligne peer-to-peer.La société détient des licences de paris en ligne dans plusieurs juridictions et opère actuellement en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et dans plusieurs États américains réglementés.