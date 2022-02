Lancement du nom du produit Silumina Anodes

Perth, Jan 27, 2022 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a lancé et enregistré le nom de produit Silumina AnodesTM pour son matériau d'anode de batterie lithium-ion composite silicium/graphite revêtu d'alumine.Sur la base des travaux de test d'Altech, son produit Silumina AnodesTM devrait permettre la fabrication d'anodes de batterie qui, lorsqu'elles sont incorporées dans une batterie lithium-ion, donnent une batterie qui a une capacité de rétention d'énergie plus élevée en volume et en poids par rapport à une batterie utilisant l'anode de batterie en graphite uniquement en place. Le point de différenciation clé de Silumina AnodesTM est qu'il s'agira d'un matériau composite de particules de silicium et de graphite recouvertes d'alumine, en utilisant la technologie de revêtement d'alumine exclusive d'Altech.Dans son laboratoire de recherche et développement de Perth, Altech a réussi à appliquer sa technologie de revêtement d'alumine aux particules de silicium et de graphite, typiques de celles utilisées dans l'anode des batteries lithium-ion. Les travaux de test en laboratoire d'Altech ont démontré qu'une batterie lithium-ion utilisant une anode composée de graphite composite et de particules de silicium recouvertes d'alumine, améliore la capacité énergétique de la batterie, la rétention d'énergie, la durée de vie et les performances par rapport à une batterie lithium-ion conventionnelle utilisant uniquement du graphite. anode (la technologie en place).Le 25 novembre 2021, la Société a annoncé une percée significative réalisée par son laboratoire de recherche et développement situé à Perth, en Australie occidentale. Après près de 12 mois de travail difficile, l'équipe RandD a "craqué la barrière de silicium" et a produit avec succès une série de matériaux d'anode de batterie lithium-ion, qui, lorsqu'ils ont été testés, ont montré une capacité de rétention d'énergie supérieure d'environ 30 % par rapport à la batterie lithium-ion conventionnelle uniquement en graphite. matériau anodique.Pour réaliser sa percée, Altech a combiné avec succès des particules de silicium qui avaient été traitées avec sa technologie de revêtement exclusive innovante avec des particules de graphite de qualité batterie régulières, pour produire une électrode de batterie lithium-ion contenant une anode composite graphite/silicium. Lorsqu'ils sont alimentés, ces matériaux ont une capacité supérieure de 30 % par rapport à un matériau d'anode en graphite conventionnel uniquement. De plus, les obstacles jusqu'alors non résolus à l'utilisation du silicium dans les anodes de batterie lithium-ion étaient le gonflement des particules de silicium; perte de capacité prohibitive au premier cycle jusqu'à 50 % ; et la dégradation rapide de la batterie à chaque cycle de charge et de décharge. Chacun de ces problèmes a également été résolu lors des tests en laboratoire des anodes de batterie composite graphite/silicium d'Altech. Il est important de noter que les batteries ont démontré une stabilité et des performances de cyclage extrêmement bonnes sur de longues périodes.L'industrie des batteries lithium-ion a reconnu que le changement d'étape nécessaire pour augmenter la densité d'énergie des batteries lithium-ion et réduire les coûts consiste à introduire du silicium dans les anodes des batteries, car le silicium a ~ dix fois la capacité de rétention d'énergie par rapport au graphite. Le silicium métallique a été identifié comme le matériau d'anode le plus prometteur pour la prochaine génération de batteries lithium-ion. Cependant, jusqu'à présent, le silicium ne pouvait pas être utilisé dans les batteries lithium-ion commerciales en raison de deux inconvénients critiques. Premièrement, les particules de silicium se dilatent jusqu'à 300 % en volume pendant la charge de la batterie, provoquant un gonflement des particules, une fracture et finalement une panne de la batterie. Le deuxième défi est que le silicium désactive un pourcentage élevé des ions lithium dans une batterie. Les ions lithium sont rendus inactifs par le silicium, ce qui réduit immédiatement les performances et la durée de vie de la batterie. L'industrie s'est lancée dans une course pour casser la barrière du silicium.La technologie potentiellement révolutionnaire d'Altech a démontré que les particules de silicium peuvent être modifiées pour résoudre la perte de capacité causée par le gonflement et la capacité de perte de premier cycle. La phase 2 du programme RandD prévu d'Altech verra la société s'efforcer d'améliorer l'augmentation d'énergie de 30 % obtenue lors de la première phase.A propos Altech Chemicals LtdAltech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) vise à devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'alumine de haute pureté à 99,99 % (4N) (Al2O3) grâce à la construction et à l'exploitation d'une alumine de haute pureté (HPA) de 4 500 tpa. usine de traitement à Johor, en Malaisie. La matière première de l'usine proviendra du gisement de kaolin détenu à 100 % par la société à Meckering, en Australie-Occidentale, et sera expédiée en Malaisie.Le HPA est un produit de grande valeur, à marge élevée et très demandé car il s'agit de l'ingrédient essentiel requis pour la production de saphir synthétique. Le saphir synthétique est utilisé dans la fabrication de substrats pour les lumières LED, les plaquettes semi-conductrices utilisées dans l'industrie électronique et le verre saphir résistant aux rayures utilisé pour les cadrans des montres-bracelets, les fenêtres optiques et les composants des smartphones. Le HPA est de plus en plus utilisé par les fabricants de batteries lithium-ion comme revêtement sur le séparateur de la batterie, ce qui améliore les performances, la longévité et la sécurité de la batterie. Avec une demande mondiale de HPA d'environ 19 000 t (2018), on estime que cette demande augmentera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 % (2018-2028) ; d'ici 2028, la demande du marché HPA sera d'environ 272 000 t, tirée par l'adoption croissante des LED dans le monde ainsi que par la demande de HPA par les fabricants de batteries lithium-ion pour servir le marché en plein essor des véhicules électriques.