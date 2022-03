PlayUp renforce sa présence au Texas avec le partenariat avec le Panther City Lacrosse Club

Las Vegas, NV, Feb 9, 2022 AEST (ABN Newswire) - PlayUp a annoncé aujourd'hui un accord révolutionnaire avec le Panther City Lacrosse Club de la National Lacrosse League (NLL).L'accord fait de PlayUp le premier partenaire de jeux sportifs de Panther City. La relation désigne également PlayUp comme partenaire fondateur de Panther City, partenaire Fantasy Sport et partenaire eSports, dans le cadre d'un accord qui est considéré comme le plus grand accord de parrainage d'équipe de l'histoire de la NLL.L'accord comprend également un élément d'accès au marché. Si les paris sportifs devenaient légalisés au Texas à l'avenir, le partenariat pourrait potentiellement conduire à l'accès au marché pour PlayUp dans ce qui serait l'un des marchés les plus lucratifs des États-Unis. L'accès au marché serait soumis à l'obtention par le Panther City Lacrosse Club d'une licence de paris sportifs. et en attente des approbations réglementaires requises.Le partenariat représente le premier parrainage de PlayUp basé au Texas et comprendra les éléments promotionnels suivants pour accroître la notoriété de la marque auprès des fans de sport texans :- Emplacement bien visible du logo sur le maillot Panther City- Opportunités de branding sur la toile de fond de la bannière média, le site Web de l'équipe et les opportunités commerciales lors des matchs diffusés localement- L'hospitalité VIP pour améliorer encore l'offre de service client inégalée de PlayUp- Dans l'image de marque du stade, y compris une station de marque à l'entrée principale, des logos sur le terrain et des panneaux de signalisation lors des matchs à domicile de saison régulière et d'après-saisonJouant dans la Dickies Arena ultramoderne de Fort Worth, au Texas, Panther City est dirigée par certains des noms les plus en vue du sport. Leader de l'industrie du sport depuis 25 ans, Greg Bibb est président et chef de la direction aux côtés de Bob Hamley, vétéran de 20 ans, en tant que directeur général / vice-président des opérations de crosse. Sur le terrain, l'équipe est dirigée par l'entraîneur-chef Tracey Kelusky, un vétéran de 14 ans de la NLL qui a été intronisé au Temple de la renommée de la NLL en 2016 et a remporté deux championnats tout en jouant dans la ligue.Le président de PlayUp USA, Dennis Drazin, a déclaré que le partenariat jouerait un rôle essentiel dans la croissance de la marque PlayUp étant donné la grande population et l'amour du sport au Texas."Le Texas est un État en évolution en termes de paris sportifs et en cas de légalisation, nous voulons nous assurer que nous sommes positionnés pour maximiser cette opportunité. Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat avec Panther City car il donne à PlayUp une excellente occasion de développer notre marque et de nous connecter directement avec les fans de tout l'État", a déclaré Drazin.Le président et chef de la direction de Panther City, Greg Bibb, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir PlayUp en tant que partenaire du Panther City Lacrosse Club. Nous sommes impatients de présenter la marque PlayUp à nos fans et nous sommes fiers de porter le nom PlayUp sur notre maillot de match.À propos du club de crosse Panther CityLe Panther City Lacrosse Club est le 14e membre de la Ligue nationale de crosse et joue ses matchs à domicile au Dickies Arena de Fort Worth, au Texas. Suivez tous nos canaux de médias sociaux pour rester à jour sur tout ce qui concerne Panther City sur Facebook, Twitter @PantherCityLax et Instagram @panthercitylax.A propos PlayUpPlayUp est un groupe de divertissement et de technologie de nouvelle génération qui enrichit la vie de ses clients en fournissant un service de paris en ligne divertissant, gratifiant et responsable. À la base, PlayUp développe des technologies de paris innovantes en interne pour propulser ses marques et offrir des expériences utilisateur de classe mondiale. Ses énergies se concentrent sur la satisfaction des besoins d'utilisateurs dévoués et passionnés qui recherchent une connexion plus profonde aux jeux auxquels ils jouent.La mission de PlayUp est d'unifier les paris en ligne en une seule plate-forme comprenant les paris sportifs, les courses à cotes fixes (chevaux et lévriers), iGaming, Esports et Daily Fantasy Sports (DFS) où il héberge désormais le plus grand d'Australie et même certains des plus gros cagnottes du monde. dans les paris compétitifs en ligne peer-to-peer.La société détient des licences de paris en ligne dans plusieurs juridictions et opère actuellement en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et dans plusieurs États américains réglementés.