Melbourne, May 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) fournit une animation 3D du projet Estelle et des gisements environnants en Alaska. La société a délimité près de 10 millions d'onces d'or dans le cadre du projet et se rapproche du statut de producteur d'or de niveau 1.En trois ans depuis l'inscription, la société a amené l'actif à un stade d'exploration avancé, avec un coût de découverte de seulement 3,50 $ US par once d'or.Pour visionner l'animation vidéo, rendez-vous sur:https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nvaA propos Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) est un explorateur et développeur dynamique de son district aurifère phare d'Estelle dans la ceinture aurifère de Tintina. La stratégie de Nova est d'augmenter considérablement la ressource actuelle de 4,7 Moz sur le prospect de Korbel. Par la suite, continuer à verrouiller la valeur en déplaçant Korbel vers la production tout en augmentant la base de ressources à travers le pipeline de cibles dans le district aurifère d'Estelle. Nova Minerals détient également des investissements stratégiques dans Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) et RotorX Aircraft Manufacturing Co.

