Pembaruan Lithium Danau Salju

Melbourne, Des 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited ( ASX:NVA ) ( FRA:QM3 ) ( OTCMKTS:NVAAF ) dengan bangga memberikan pembaruan tentang Sumber Daya Danau Salju (Danau Salju) yang dimiliki mayoritasnya, Proyek Lithium Thompson Brothers.Snow Lake Lithium mengumumkan perluasan kepemilikan tanahnya di ManitobaSnow Lake Resources Ltd. ( NASDAQ:LITM ) ("Danau Salju"), telah menambahkan acre yang signifikan ke properti eksplorasinya di Manitoba dengan mempertaruhkan klaim tambahan yang bersebelahan dengan blok klaimnya saat ini yang berisi sumber daya litiumnya. Herb Block baru terdiri dari 22 klaim atau 7.875 hektar (3.187 ha) sehingga meningkatkan total tapak Danau Salju menjadi 21.703 hektar (8.783 hektar) (Lihat Gambar 1.0 di tautan di bawah). Snow Lake memiliki 13.828 acre yang dipertaruhkan (5.596 ha) sebelum ekspansi ini dan Herb Block mewakili peningkatan 57% dalam klaim eksplorasi Perusahaan per acre.*Untuk melihat tabel dan gambar, silakan kunjungi:Tentang Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) adalah penjelajah dinamis dan pengembang distrik Estelle Gold andalannya di sabuk emas Tintina. Strategi Nova adalah secara substansial meningkatkan sumber daya 4.7Moz saat ini di prospek Korbel. Selanjutnya untuk terus mengunci nilai melalui menggerakkan Korbel menuju produksi sambil meningkatkan basis sumber daya di seluruh jalur target dalam distrik emas Estelle. Nova Minerals juga memiliki investasi strategis di Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) dan RotorX Aircraft Manufacturing Co.