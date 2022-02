PlayUp Mempercepat Pertumbuhan Pasar AS

Las Vegas, NV, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - Menyusul penunjukan otoritas industri terkenal, Mr Dennis Drazin sebagai Ketua AS, PlayUp dengan bangga mengumumkan penunjukan Mr Art Hamilton sebagai Chief Financial Officer AS. Mr Hamilton membawa ke PlayUp pengalaman signifikan berbasis di AS dalam merger dan akuisisi, pengembangan bisnis, penganggaran keuangan, perencanaan strategis, IFRS dan US GAAP, strategi pertumbuhan, manajemen proyek dan program, dan analisis bisnis. Dia sebelumnya bekerja dengan veteran taruhan dan pemegang saham PlayUp Matt Davey di NYX Gaming Group yang terdaftar di TSX, mengakuisisi OpenBet dan akhirnya dijual ke Scientific Games.Investasi strategisPlayUp telah mendapatkan investasi sebesar USD $35,0 juta dari pertukaran kripto Sam Bankman Fried, FTX pada Q4 2021. Putaran pembiayaan ini akan digunakan terutama untuk mempercepat akses pasar PlayUp di AS. Selain investasi mereka di PlayUp, FTX telah secara aktif berinvestasi dalam kemitraan dan kesepakatan dukungan di arena olahraga dan esports selama dua belas bulan terakhir.Kepala Produk FTX, Ramnik Arora mengatakan, "Kami senang memiliki investasi di PlayUp" dan "kami percaya PlayUp berada pada momen penting dalam perjalanan perusahaannya."Data entri pasar ASMomentum terus tumbuh setelah peluncuran PlayUp Oktober ke pasar taruhan olahraga New Jersey, dengan laporan Eilers dan Krejcik baru-baru ini menunjukkan PlayUp mencapai pangsa pasar 0,6% di bulan pertama, menempatkannya di 10 operator teratas di negara bagian tersebut.Kemajuan akses pasar ASPlayUp telah membuat kemajuan signifikan dengan akses pasar AS selama dua belas bulan terakhir dan akan mengumumkan beberapa kesepakatan akses pasar baru yang sekarang diselesaikan pada Januari 2022.CEO PlayUp Global Daniel Simic mengatakan "Kami sangat senang dengan kemajuan masuknya pasar AS kami. Investasi baru-baru ini oleh FTX akan membantu PlayUp dalam mempercepat peluang pasar AS dan menumbuhkan taruhan olahraga global dan kehadiran taruhan kami."Tentang PlayUpPlayUp adalah grup hiburan dan teknologi generasi berikutnya yang memperkaya kehidupan kliennya dengan menyediakan layanan taruhan online yang menghibur, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Pada intinya, PlayUp mengembangkan teknologi taruhan inovatif untuk memperkuat mereknya dan memberikan pengalaman pengguna kelas dunia. Energinya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berdedikasi dan bersemangat yang mencari koneksi yang lebih dalam dengan game yang mereka mainkan.Misi PlayUp adalah menyatukan taruhan online ke dalam satu platform yang mencakup Taruhan Olahraga, Balap Peluang Tetap (Kuda dan Anjing Abu-abu), iGaming, Esports, dan Olahraga Fantasi Harian (DFS) di mana PlayUp sekarang menjadi tuan rumah bagi kumpulan hadiah terbesar di Australia dan memang beberapa terbesar di dunia dalam taruhan online peer-to-peer yang kompetitif.Perusahaan memegang lisensi taruhan online di berbagai yurisdiksi dan saat ini beroperasi di Australia, Selandia Baru, India, dan beberapa negara bagian AS yang diatur.