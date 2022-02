Penawaran Terbaru VCEX (Venture Capital Exchange)

Perth, Feb 1, 2022 AEST (ABN Newswire) - VCEX Pty Ltd dengan bangga mengumumkan penawaran saham peningkatan modal dua perusahaan terbarunya untuk Aviation H2 Ltd dan SGR Systems Pty Ltd.Tentang Penerbangan H2Perusahaan milik dan buatan Australia yang didanai oleh Liberty Energy Capital. Kami merevolusi pasar penerbangan melalui teknologi yang membuat pesawat bertenaga hidrogen hijau menjadi kemungkinan bagi industri yang menyumbangkan sejumlah besar CO2 terhadap emisi global.Kesempatan langka untuk menjadi bagian dari teknologi pertama Australia yang ditetapkan untuk mendefinisikan kembali standar penerbangan dan menghilangkan karbon dalam industri yang bernilai lebih dari US$330 Miliar. Tim insinyur penerbangan H2 yang terkenal di dunia berharap untuk memiliki pesawat bertenaga hidrogen hijau di langit dalam 18 bulan ke depan.Tentang Sistem SGRPerusahaan pemulihan emas yang membangun dan menjalankan sistem pemulihan emas untuk menargetkan sumber daya kecil yang terdampar dan bermutu tinggi yang secara historis terlalu kecil untuk perusahaan pertambangan besar dan tidak mungkin bagi operator kecil untuk pulih secara efektif.Sistem SGR adalah prospektor memimpin perusahaan pertambangan skala kecil sudah memproduksi emas - Banyak perusahaan mengeksplorasi dan daftar gram per ton (gpt) pada sumber daya di tanah. Hampir tidak ada yang pernah sampai ke tahap produksi untuk menghasilkan emas yang layak dari jumlah yang diikat di tanah.Pendekatan kami telah dilakukan untuk mencapai eksplorasi DAN menghasilkan emas pada saat yang sama terkait dengan eksplorasi sewa. Pendekatan baru telah dilakukan untuk menargetkan pekerjaan bersejarah yang telah menghasilkan emas yang baik dan dengan mendapatkan dukungan dari orang-orang lama - sebagai titik awal untuk memproses apa yang mereka tinggalkan - jelajahi di mana mereka berhenti dan kembangkan dengan mesin modern kemampuan untuk memulihkan emas.Pabrik pertama telah dipasang dan beroperasi selama 5 bulan terakhir yang menghasilkan emas sementara pengeboran lebih lanjut, eksplorasi dan pengembangan tanah sedang berlangsung. Tidak hanya memberikan arus kas tetapi meningkatkan pemahaman kita tentang tanah, bijih dan metalurgi dari platform kerja lubang uji kecil dan pengambilan sampel massal.Tentang VCEXVCEX Australia, dirancang untuk menawarkan layanan bagi perusahaan untuk meningkatkan modal dan memperdagangkan saham tanpa listing di bursa saham utama. Ini dikembangkan dengan koneksi digital langsung ke ASIC dan - sebagai ASIC otomatis (agen