PlayUp Menumbuhkan Kehadiran Texas dengan Kemitraan Panther City Lacrosse Club

Las Vegas, NV, Feb 9, 2022 AEST (ABN Newswire) - PlayUp hari ini mengumumkan perjanjian terobosan dengan Panther City Lacrosse Club dari National Lacrosse League (NLL).Perjanjian tersebut melihat PlayUp menjadi mitra game olahraga pertama Panther City. Hubungan tersebut juga menunjuk PlayUp sebagai Mitra Pendiri Kota Panther, Mitra Olahraga Fantasi, dan Mitra eSports, dalam kesepakatan yang diyakini sebagai pengaturan sponsor tim terbesar dalam sejarah NLL.Perjanjian tersebut juga mencakup elemen akses pasar. Jika taruhan olahraga disahkan di Texas di masa mendatang, kemitraan ini berpotensi mengarah pada akses pasar untuk PlayUp di salah satu pasar paling menguntungkan di seluruh AS. Akses pasar akan tunduk pada Panther City Lacrosse Club yang menerima lisensi taruhan olahraga dan menunggu persetujuan peraturan yang diperlukan.Kemitraan ini mewakili sponsor pertama PlayUp yang berbasis di Texas dan akan mencakup elemen promosi berikut untuk meningkatkan kesadaran merek kepada penggemar olahraga Texas:- Penempatan logo yang menonjol pada jersey Panther City- Peluang pencitraan merek di latar spanduk media, situs web tim, dan peluang komersial selama pertandingan yang disiarkan secara lokal- Keramahan VIP untuk lebih meningkatkan penawaran layanan pelanggan PlayUp yang tak tertandingi- Pencitraan merek di stadion termasuk stasiun merek pintu masuk utama, logo di lapangan, dan papan tanda di pertandingan kandang musim reguler dan pasca musimBermain di Dickies Arena yang canggih di Fort Worth, Texas, Panther City dipimpin oleh beberapa nama paling menonjol dalam olahraga tersebut. Pemimpin industri olahraga 25 tahun Greg Bibb menjabat sebagai Presiden dan CEO bersama veteran 20 tahun Bob Hamley sebagai Manajer Umum/ Wakil Presiden Operasi Lacrosse. Di lapangan tim dipimpin oleh Pelatih Kepala Tracey Kelusky, seorang veteran NLL 14 tahun yang dilantik ke NLL Hall of Fame pada tahun 2016 dan memenangkan dua kejuaraan saat bermain di liga.Ketua PlayUp USA Dennis Drazin mengatakan kemitraan akan memainkan peran penting dalam mengembangkan merek PlayUp mengingat populasi yang besar dan cinta olahraga di Texas."Texas adalah negara berkembang dalam hal taruhan olahraga dan jika legalisasi terjadi, kami ingin memastikan kami diposisikan untuk memaksimalkan peluang itu. Kami senang dengan kemitraan ini dengan Panther City karena memberi PlayUp peluang besar untuk mengembangkan merek kami dan terhubung langsung dengan penggemar di seluruh negara bagian," kata Drazin.Presiden dan CEO Panther City Greg Bibb menyatakan "Kami sangat senang menyambut PlayUp sebagai Mitra Panther City Lacrosse Club. Kami berharap dapat memperkenalkan merek PlayUp kepada penggemar kami dan kami bangga memakai nama PlayUp di jersey game kami."Tentang Klub Lacrosse Kota PantherPanther City Lacrosse Club adalah anggota ke-14 dari National Lacrosse League dan memainkan pertandingan kandang mereka di Dickies Arena di Fort Worth, Texas. Ikuti semua saluran media sosial kami untuk tetap up to date pada semua hal Panther City di Facebook, Twitter @PantherCityLax dan Instagram @panthercitylax.Tentang PlayUpPlayUp adalah grup hiburan dan teknologi generasi berikutnya yang memperkaya kehidupan kliennya dengan menyediakan layanan taruhan online yang menghibur, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Pada intinya, PlayUp mengembangkan teknologi taruhan inovatif untuk memperkuat mereknya dan memberikan pengalaman pengguna kelas dunia. Energinya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berdedikasi dan bersemangat yang mencari koneksi yang lebih dalam dengan game yang mereka mainkan.Misi PlayUp adalah menyatukan taruhan online ke dalam satu platform yang mencakup Taruhan Olahraga, Balap Peluang Tetap (Kuda dan Anjing Abu-abu), iGaming, Esports, dan Olahraga Fantasi Harian (DFS) di mana PlayUp sekarang menjadi tuan rumah bagi kumpulan hadiah terbesar di Australia dan memang beberapa terbesar di dunia dalam taruhan online peer-to-peer yang kompetitif.Perusahaan memegang lisensi taruhan online di berbagai yurisdiksi dan saat ini beroperasi di Australia, Selandia Baru, India, dan beberapa negara bagian AS yang diatur.