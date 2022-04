Vango Mengamankan $10 juta Melalui Investor Strategis Baru

Sydney, April 1, 2022 AEST (ABN Newswire) - Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan paket pendanaan sebesar $10,0 juta dari Collins St Value Fund (CSVF) untuk memajukan eksplorasi dan pengembangan di Proyek Emas Marymia (Marymia, Proyek) unggulan Perusahaan di Wilayah Barat Tengah Australia Barat.Pendanaan strategis ini akan digunakan untuk terus memajukan kampanye pengeboran perluasan sumber daya Vango yang ekstensif dan perencanaan pra-tambang di Proyek Marymia, di mana Perusahaan berencana untuk mengkonfirmasi peningkatan sumber daya pada akhir paruh pertama kalender 2022 dan modal kerja.Tujuan Vango adalah untuk mengembangkan Proyek menjadi operasi produksi emas jangka panjang yang substansial.Ketua eksekutif Vango Bruce McInnes mengatakan:"Kami senang menyambut Collins St Value Fund sebagai investor strategis baru di Vango. Paket pendanaan ini akan memungkinkan kami untuk membuat peningkatan nilai yang signifikan di Proyek Marymia, termasuk peningkatan sumber daya substansial Proyek yang ada. Selain itu, kami melihat pendanaan dengan persyaratan yang menarik bagi Perusahaan dan pemegang saham."Co-Founder dan Chief Investment Officer CSVF Vas Piperoglou mengatakan:"Kami bangga mendanai Vango melalui catatan konversi yang ramah. Dengan potensi pendanaan kami saat ini dan selanjutnya di masa depan, tim kami sangat bersemangat untuk membantu menambah dan menumbuhkan kekayaan pemegang saham melalui inisiatif nilai tambah sistematis yang akan dilakukan oleh tim di Vango."CSVF akan berlangganan wesel konversi dengan membayar $10,0 juta kepada Perusahaan, dalam dua tahap. Tranche 1 akan diterbitkan berdasarkan kapasitas Perusahaan yang ada berdasarkan ASX Listing Rule 7.1. Tranche 2 akan diterbitkan dengan persetujuan pemegang saham oleh pemegang saham Vango sesuai dengan Corporations Act dan ASX Listing Rules.Persyaratan Utama Paket Pendanaan1. Penerbitan wesel konversi oleh Perusahaan dengan nilai langganan $7,5 juta dan nilai nominal $9.075 juta (tingkat bunga efektif 10% per tahun), yang dapat dikonversi oleh CSVF dengan harga konversi $0,06 per Perusahaan biasa sepenuhnya saham yang disetor (Saham) menjadi 151,25 juta Saham (Tranche 1); dan2. Pada pemilihan Perusahaan yang akan tunduk pada kebutuhan dana Perusahaan di masa mendatang, dalam waktu 12 bulan sejak penerbitan wesel konversi Tranche 1 dan sebaliknya dengan persyaratan yang sama dengan wesel konversi Tranche 1, Perusahaan akan menerbitkan wesel konversi tambahan dengan nilai langganan $2,5 juta dan nilai nominal $3,025 juta yang dapat dikonversi oleh CSVF dengan harga konversi $0,06 per Saham menjadi 50,4 juta Saham (Tranche 2).3. CSVF tidak boleh mengonversi wesel konversi apa pun jika konversi tersebut akan menyebabkan CSVF memiliki kepentingan yang relevan di lebih dari 20% dari total Saham yang diterbitkan.4. Pada tanggal pembayaran kembali, yaitu dua tahun setelah penerbitan wesel konversi Tranche 1, Perusahaan harus menebus semua wesel konversi Tranche 1 yang tidak dikonversi menjadi Saham sebelum tanggal pembayaran dengan membayar nilai nominal wesel konversi kepada CSVF .5. Syarat-syarat penerbitan wesel konversi dan dokumen jaminan adalah sebaliknya pada syarat-syarat yang khas untuk transaksi semacam ini.6. Segera setelah berlangganan wesel konversi Tranche 1, Perusahaan harus membayar kepada CSVF biaya pendirian sebesar 2,5% (biaya sebesar $187,500 diimbangi dengan dana Tranche 1 sebesar $7,5 juta).7. Untuk mengamankan dana di muka di bawah convertible notes, Perusahaan harus memberikan CSVF keamanan peringkat pertama atas aset Perusahaan.Tentang Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) adalah perusahaan pertambangan eksplorasi mineral dengan ambisi menjadi penambang emas WA bermutu tinggi dengan mengembangkan Proyek Emas Marymia (Marymia) yang 100% dimiliki di wilayah barat tengah Australia Barat. Proyek ini terdiri dari 45 sewa pertambangan yang diberikan lebih dari 300km. Ini memiliki sumber daya bermutu tinggi 1Moz @ 3g/t Au, didukung oleh Trident Deposit, yang sumber dayanya 410koz @ 8g/t Au, dengan ekstensi langsung terbuka di kedalaman/sepanjang strike.Proyek Marymia berpotensi menjadi salah satu produsen bermutu tinggi terbesar di Australia. Sabuk Greenstone di wilayah Marymia mencakup enam koridor emas utama, yang sebagian besar masih belum teruji di luar kedalaman 100m - didukung dengan basis data pengeboran dan geofisika yang ekstensif. Penambangan sebelumnya antara 1992-2001, menghasilkan 580.000 ons emas hampir seluruhnya dari tambang terbuka.Vango berfokus pada pengembangan sumber daya emas bermutu tinggi untuk mendukung operasi penambangan dan produksi emas mandiri yang diusulkan di Marymia. Proyek ini terletak di sepanjang pemogokan, tepat di sebelah utara Tambang Emas Plutonik Superior Gold (CVE:SGI) yang telah menghasilkan lebih dari 5,5Moz emas.