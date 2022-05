Melbourne, Mei 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) menyediakan animasi 3D dari Proyek Estelle dan deposit sekitarnya di Alaska. Perusahaan telah menggambarkan hampir 10 juta ons emas dalam proyek dan mendekati status produsen emas Tingkat Satu.Dalam tiga tahun sejak listing, perusahaan telah membawa aset ke tahap eksplorasi lanjutan, dengan biaya penemuan hanya US$3,50 per ons emas.Untuk melihat animasi video, silakan kunjungi:Tentang Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) adalah penjelajah dinamis dan pengembang distrik Estelle Gold andalannya di sabuk emas Tintina. Strategi Nova adalah secara substansial meningkatkan sumber daya 4.7Moz saat ini di prospek Korbel. Selanjutnya untuk terus mengunci nilai melalui menggerakkan Korbel menuju produksi sambil meningkatkan basis sumber daya di seluruh jalur target dalam distrik emas Estelle. Nova Minerals juga memiliki investasi strategis di Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) dan RotorX Aircraft Manufacturing Co.

