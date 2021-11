На 30% более высокая плотность энергии анода в LiB

Perth, Nov 25, 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) рада объявить о значительном прорыве в технологии литий-ионных аккумуляторов своей научно-исследовательской лабораторией в Перте, Западная Австралия.После почти 12 месяцев напряженной работы компания Altech, наконец, «взломала кремниевый барьер» и успешно произвела и протестировала серию анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов, которые имеют на ~ 30% большую удерживающую способность по сравнению с анодными материалами обычных литий-ионных аккумуляторов. Для достижения своего прорыва компания Altech успешно объединила частицы кремния, обработанные по ее инновационной запатентованной технологии, с обычным графитом для аккумуляторных батарей, чтобы получить электрод литий-ионной аккумуляторной батареи, содержащий композитный графит / кремниевый анод. Под напряжением эти материалы имели на 30% большую емкость по сравнению с обычным анодным материалом, состоящим только из графита. Затем материалы были подвергнуты серии испытаний в течение определенного периода времени, включая циклы зарядки и разрядки. По результатам лабораторных испытаний, ранее нерешенными препятствиями для использования кремния в анодах литий-ионных аккумуляторов являются: набухание частиц кремния; недопустимая потеря мощности в первом цикле до 50%; и быстрая деградация батареи, которая, по-видимому, была в значительной степени преодолена в ходе испытаний компанией Altech композитных графит / кремниевых батарей.Производители литий-ионных аккумуляторов заявили, что необходимое ступенчатое изменение для увеличения плотности энергии литий-ионных аккумуляторов и снижения затрат - это введение кремния в аноды аккумуляторов, поскольку кремний имеет ~ в десять раз большую способность удерживать энергию по сравнению с графитом. Металлический кремний считается наиболее многообещающим анодным материалом для следующего поколения литий-ионных аккумуляторов. Однако до сих пор кремний нельзя было использовать в коммерческих литий-ионных батареях из-за двух критических недостатков. Во-первых, частицы кремния расширяются до 300% в объеме во время зарядки аккумулятора, вызывая разбухание частиц, разрушение и, в конечном итоге, выход аккумулятора из строя. Вторая проблема заключается в том, что кремний деактивирует высокий процент ионов лития в батарее. Ионы лития переводятся в неактивное состояние из-за кремния, что немедленно снижает производительность и срок службы батареи. Промышленность пытается преодолеть силиконовый барьер.Технология Altech, которая потенциально изменит правила игры, продемонстрировала, что частицы кремния можно модифицировать для устранения потери емкости, вызванной как набуханием, так и проблемами потери емкости в первом цикле. После почти 12 месяцев обширных исследований, разработок и испытаний в своей лаборатории в Перте, Западная Австралия, группа исследований и разработок Altech, возглавляемая доктором Цзинюань Лю, наконец, решила проблему кремния.В серии испытаний анодный материал литий-ионного аккумулятора Altech показал среднюю энергоемкость ~ 430 мАч / г по сравнению с анодом обычного литий-ионного аккумулятора при 330 мАч / г, что на 30% выше. Важно отметить, что аккумуляторы Altech продемонстрировали хорошую стабильность и устойчивость к циклическим нагрузкам.Управляющий директор Игги Тан сказал, что «это важное достижение является значительным прорывом не только для Altech, но и для индустрии литий-ионных батарей в целом. заключается в увеличении количества кремния в своих батареях для достижения ступенчатого увеличения плотности энергии и срока службы батареи. Литий-ионная батарея с повышением энергоемкости на 30% приведет не только к значительной экономии, но и к потенциально увеличению дальности действия для электрических На этапе 2 запланированной программы исследований и разработок Altech Компания будет стремиться улучшить 30% -ное увеличение энергии и может включать сборку пилотной установки для производства композитного материала в больших объемах. С точки зрения потенциальной коммерциализации своей технологии, дочерняя компания Altech Industries Germany GmbH на 75% уже начала предварительное технико-экономическое обоснование строительства завода по производству аккумуляторных материалов мощностью 10 000 тонн в год в Саксонии, Германия, для обслуживания растущего европейского рынка литий-ионных аккумуляторов ».Интервью с управляющим директором Игги Таном, в котором рассказывается об этом захватывающем развитии компании Altech, доступно для просмотра на веб-сайте Altech Chemicals.о Altech Chemicals Ltd

