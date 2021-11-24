Brisbane, Nov 24, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited (ASX: NVX) (FRA: GC3) (OTCMKTS: NVNXF) сообщает, что вчера к NOVONIX присоединилась министр энергетики США Дженнифер М. Гранхольм вместе с федеральными, государственными и местными должностными лицами, чтобы отпраздновать открытие нашего нового предприятия. в Чаттануге.
Официальное открытие объекта NOVONIX Riverside
Официальное открытие объекта NOVONIX Riverside
На новом предприятии будет производиться анодный материал высокой чистоты и высокой плотности, необходимый для батарей с длительным сроком службы, особенно для электромобилей и аналогичных систем хранения.
NOVONIX Limited объявила о приобретении объекта в Чаттануге в Теннесси, ныне известного как NOVONIX Riverside Facility, 23 июня 2021 года.
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NOVONIX Ltd