Sydney, Nov 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Поскольку США отмечают День Благодарения 2021 года, напряженный год продолжается, и на прошлой неделе Newsweek опубликовал статью, в которой подчеркивается сохраняющаяся угроза.
Новости для инвесторов, ноябрь 2021 г.
Новости для инвесторов, ноябрь 2021 г.
DroneShield (ASX:DRO) (FRA:DRH) (OTCMKTS:DRSHF) продолжает расширять свою работу в области искусственного интеллекта, поскольку ранее в этом месяце министерство обороны Австралии заключило с ним контракт RandD AI на сумму 800 тысяч долларов. Возможности ИИ DroneShield сосредоточены на многодоменном (например, радиочастотном и оптическом / тепловом) обнаружении и отслеживании потенциальных угроз, как на БПЛА, так и не на дронах, а также на объединении датчиков.
В Бразилии в ходе редкого публичного раскрытия информации об использовании оборудования DroneShield тюремная полиция поделилась подробностями перехвата беспилотника, перевозившего контрабанду в тюрьме в Рибейрао-дас-Невес.
Инциденты с дронами продолжали расти до 2021 года, последним громким примером является нападение на премьер-министра Ирака в начале этого месяца.
DroneShield также недавно выпустила обновленное 6-е издание справочника C-UAS Factbook, помогающего ориентироваться в расширяющемся и сложном мире технологий C-UAS.
Мы продолжаем активно взаимодействовать с нашими клиентами как лично, так и через виртуальные демонстрации, в том числе за последние два месяца:
- развертывание на полигоне Юма с JCO,
- участие в AUSA с Team Defense Australia и нашим партнером SAIC,
- Axon Accelerate 2021,
- развертывание с испытаниями полиции Антверпена с нашим нидерландским партнером ForcePro,
- участие в конференции Milipol в Париже с нашим французским партнером Scopex,
- Оценка оборудования Интерпола для противодействия дрону в аэропорту Осло с нашим норвежским партнером Siphon, и
- FAMEX (Авиакосмическая ярмарка в Мексике).
Кроме того, ряд наших партнеров в странах по всему миру продолжали демонстрации для конечных клиентов в течение этого периода.
Система обнаружения и поражения DroneSentry-X продолжает демонстрировать преимущества своей универсальности развертывания и все чаще используется на транспортных средствах, а также на кораблях и стационарных объектах, таких как крыши домов.
Что касается технологий, DroneShield рада продолжить продвижение вперед в области компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта с помощью решения DroneOptID, развернутого на периферии с нашими прочными устройствами SmartHub. Последняя версия этого революционного программного обеспечения будет продемонстрирована в следующем месяце на учениях армии США Maneuver Fires Integrated Experiment (MIFX) в сотрудничестве с нашим партнером Trakka Systems с использованием оптических и тепловизионных камер высокого класса.
Устройства RfPatrol впервые получили широкую огласку в воздухе, развернутом пожарными из США (при этом беспилотники сталкиваются с лопастями пожарных вертолетов).
Компания продолжает получать широкое признание со стороны правительства Австралии и оборонной промышленности Австралии, включая недавние награды, в том числе многочисленные награды DefenceConnect Industry Awards и, среди прочего, победу в национальной категории передовых технологий Государственной экспортной премии Австралии.
Сегодня AFR объявил о своем рейтинге Fast 100 List, в котором DroneShield занял 21-е место.
DroneShield продолжает быстро расширяться в своих офисах в Австралии и США, занимаясь разработкой и продажами, и недавно выпустила видеоинтервью с несколькими членами своей команды, что позволяет заглянуть в жизнь внутри компании.
Дополнительная информация о DroneShield доступна на сайте www.droneshield.com.
о DroneShield Ltd
DroneShield Ltd (ASX: DRO) (OTCMKTS: DRSHF) - это публичная австралийская компания с головным офисом в Сиднее и командами в США и Великобритании. Мы специализируемся на радиочастотном зондировании, искусственном интеллекте и машинном обучении, синтезе датчиков, радиоэлектронной войне, быстром прототипировании и производстве MIL-SPEC.
Наши возможности используются для защиты военных, правительственных, правоохранительных, критически важных инфраструктурных, коммерческих и VIP-персон по всему миру.
Благодаря нашей команде, состоящей в основном из австралийских инженеров, мы предлагаем клиентам индивидуальные решения и готовые продукты, разработанные для различных наземных, морских или бортовых платформ.
DroneShield с гордостью экспортирует австралийские возможности клиентам по всему миру и поддерживает оборону Австралии, национальную безопасность и другие организации, защищающие людей, критически важную инфраструктуру и жизненно важные активы.
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