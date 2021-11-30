Melbourne, Nov 30, 2021 AEST (ABN Newswire) - Bluechiip Limited (ASX:BCT) (FRA:1BL), лидер в разработке передовых решений для управления пробами в суровых условиях, сегодня объявила о недавней регистрации криопробирок Bluechiip под собственной торговой маркой в FDA США (США) и получении европейского сертификата. Сертификация CE IVD.
Bluechiip обеспечивает регистрацию FDA и сертификацию CE IVD
Bluechiip обеспечивает регистрацию FDA и сертификацию CE IVD
Эти важные сертификаты в США и ЕС позволяют компании напрямую продавать продукцию на этих ключевых целевых рынках.
Компания уже глобально запустила линейку продуктов для управления образцами с поддержкой Bluechiip, включая расходные материалы для хранения образцов, считывающие устройства и программное обеспечение для управления образцами Stream (TM).
Компания планирует продавать линейку продуктов с поддержкой Bluechiip напрямую в Северной Америке и Австралии / Новой Зеландии, а также через партнеров-дистрибьюторов на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Эндрю Маклеллан, управляющий директор Bluechiip, назвал это объявление очень волнующим для Bluechiip.
«Сертификация важна; В течение последних 18 месяцев мы работали и прошли сертификацию нашей системы менеджмента качества ISO9001, в соответствии с которой мы проверили всю нашу продукцию. Регистрация FDA и сертификация CE IVD означает, что мы можем продавать напрямую в США, а также в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Запуск продукта дает Bluechiip возможность напрямую продавать полный спектр продуктов под брендом Bluechiip конечным потребителям. Сейчас мы говорим напрямую с конечными потребителями из биобанковских, исследовательских, клинических и фармацевтических компаний в сфере наук о жизни. Важно отметить, что теперь мы можем поставлять специализированные считыватели, программное обеспечение и расходные материалы для хранения образцов.
Мы также развернули маркетинговую кампанию, включая обновление нашего веб-сайта. Теперь у Bluechiip есть полный каталог продукции, включая ряд аксессуаров, считывателей и расходных материалов, подкрепленный соответствующим программным обеспечением. Мы снизили риски, связанные с бизнесом, и контролируем собственное будущее.
Что наиболее важно для наших конечных клиентов, мы сосредоточены на переосмыслении качества, повышении производительности и, в конце концов, на обеспечении уверенности в каждом образце, и мы уже получили заказы и установили в течение последних двух месяцев в Европе и Австралии и с нетерпением ждем. для расширения нашей клиентской базы, особенно в Северной Америке ».
Г-н Маклеллан сказал, что Bluechiip была сосредоточена на выпуске продуктов напрямую на рынок, продолжая работать с партнерами компании, включая FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI), а также с другими потенциальными партнерами, чтобы расширить применение технологий Bluechiip на нескольких рынках.
о Bluechiip Limited
Bluechiip Limited (ASX:BCT) понимает, что каждый образец - стволовые клетки, кровь, яйца, сперма и другие биологические образцы - имеет решающее значение, поэтому наша цель - управлять каждым из них с оптимальным качеством наиболее эффективным способом. Усовершенствованное решение для управления Bluechiip - единственное, которое обеспечивает температуру образца с идентификатором в криогенных средах до. Что наиболее важно, это обеспечивает уверенность в каждом образце.
Уникальная запатентованная технология Bluechiip - это решение для беспроводного отслеживания на основе MEMS, которое не содержит электроники. Он представляет собой смену поколений по сравнению с текущими методами отслеживания, такими как этикетки (написанные от руки и предварительно напечатанные), штрих-коды (линейные и 2D) и радиочастотная идентификация. Бирки Bluechiip либо встраиваются, либо производятся в изделиях для хранения, таких как флаконы или пакеты. Каждый продукт можно легко идентифицировать, а критическая информация, такая как температура образца, обнаруживается считывающими устройствами и сохраняется в программном обеспечении Bluechiip. Решение Bluechiip® Advanced Sample Management не только работает при экстремальных температурах, но и выдерживает автоклавирование, стерилизацию гамма-излучением, увлажнение, центрифугирование, криогенное хранение и замораживание.
Технология Bluechiip находит применение в здравоохранении, в том числе в криогенных хранилищах (биобанках и биохранилищах), патологии, клинических испытаниях и судебной экспертизе. Другие ключевые рынки включают логистику холодовой цепи / цепочку поставок, безопасность / оборону, промышленность / производство и авиакосмическую промышленность / авиацию.
Bluechiip: уверенность в каждом образце.
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Bluechiip Limited