Brisbane, Nov 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited (ASX:CTP) (FRA:C9J) (OTCMKTS:CNPTF) через дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, подписала новое соглашение о поставке газа (GSA) на поставку до 3,15 петаджоулей (ПДж) газа в Корпорация энергетики и водоснабжения Северной территории («PWC») через параллельную GSA с Macquarie Mereenie Pty Limited («MM»).
Подписывает новый договор на поставку газа NT до 3,15 PJs
Подписывает новый договор на поставку газа NT до 3,15 PJs
Газ Central будет объединен с существующими поставками газа Mereenie, принадлежащими MM, NZOG Mereenie Pty Ltd («NZOG») и Cue Mereenie Pty Ltd («Cue»), чтобы поставить в общей сложности 12,6 PJs для PWC.
Газ будет поставляться в течение четырехлетнего периода, начиная с 1 января 2022 года, с коммерциализацией части увеличенной добычи, недавно введенной в эксплуатацию после кампании 2021 года по разработке месторождения Mereenie.
GSA предназначен для стабильных поставок газа с положениями «бери или плати» и фиксированной ценой, подлежащей ежегодному увеличению ИПЦ.
Ценообразование отражает сильную рыночную конъюнктуру и, как ожидается, улучшит среднюю цену реализации газа Central вне месторождения в течение следующих 4 лет.
Новый договор на поставку газа
Сегодня Central объявляет, что новое GSA было выполнено с MM в отношении до 3,15 ПДж "твердых" поставок газа в течение четырех лет, начиная с 1 января 2022 года. GSA предназначено для надежных поставок газа с положениями "бери или плати" и фиксированной ценой. при условии ежегодного повышения ИПЦ. GSA коммерциализирует часть увеличенной добычи, введенной в эксплуатацию после кампании по разработке Mereenie 2021 года, в ходе которой были пробурены две новые эксплуатационные скважины и повторно заканчены четыре существующие скважины.
Газ, поставляемый в рамках GSA, будет объединен с существующими поставками газа Mereenie от MM, NZOG и Cue, чтобы поставить PWC в общей сложности до 12,6 PJs в течение четырехлетнего периода.
GSA был структурирован как отдельно продаваемый параллельный GSA с MM в поддержку основного GSA, который был введен первым между MM и PWC в качестве конечного потребителя.
Central надеется, что в ближайшем будущем ACCC выдаст совместное разрешение на продажу, чтобы обеспечить поставку больших объемов с месторождения Мерини.
Цены на экспорт в соответствии с GSA отражают сильные рыночные условия и, как ожидается, окажут положительное влияние на среднюю цену на газ в портфеле Central в течение следующих 4 лет. В рамках GSA транспортировка газа не требуется, поскольку Central будет поставлять газ непосредственно в газопровод Amadeus из точек доставки в Мерини или Палм-Вэлли.
Central продолжает продавать дополнительный газ с 2022 года.
о Central Petroleum Limited
Central Petroleum Limited (Central) - это устоявшаяся и развивающаяся австралийская нефтегазовая компания, зарегистрированная на ASX (ASX:CTP). За свою короткую историю Central выросла до крупнейшего наземного производителя газа в Северной территории (NT), поставляя промышленным клиентам и старшим газораспределителям в NT и на более широкий рынок восточного побережья Австралии.
Central позиционируется как важный внутренний поставщик энергии, с планами разведки и разработки на 180 000 км2 многоквартирных домов в Квинсленде и Северной территории, включая некоторые из крупнейших известных наземных газовых месторождений Австралии. Central также подписала меморандум о взаимопонимании с Австралийской группой газовой инфраструктуры (AGIG) по продвижению предложенного газопровода Амадеус - Мумба к окончательному инвестиционному решению.
Мы также стремимся разработать газовый проект Range, новое газовое месторождение, расположенное среди проверенных месторождений CSG в бассейне Сурат, Квинсленд, с 135 ПДж (нетто к Центральному) условных ресурсов 2C, ожидающих разработки.
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Central Petroleum Limited