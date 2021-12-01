Malibu, CA, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Присоединяйтесь к Эллису Мартину для разговора с Клаудией Торнквист, президентом и генеральным директором Kodiak Copper Corp (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) (FRA:5DD1). Самым передовым активом Kodiak Copper является медно-золотой порфировый проект MPD в плодородном желобе Кеснель на юге Британской Колумбии, Канада, где в 2020 году Компания сделала высокосортное открытие в зоне ворот, которая является частью зонированной медно-медной зоны. обогащенный золотом конверт значительного размера. Kodiak также владеет проектом по добыче медно-молибден-серебряного порфира Mohave в Аризоне, недалеко от Багдадского рудника мирового класса. Оба порфировых проекта Кадьяка были пробурены исторически и представляют собой известные месторождения полезных ископаемых, которые могут содержать крупномасштабные месторождения.
Председателем компании является Крис Тейлор, генеральный директор дочерней компании Great Bear Resources, активно работающей в сфере золота.
Г-жа Торнквист в прошлом генеральный директор Rio Tinto, работающая с их медными и алмазными операциями. Она также занимала должность исполнительного вице-президента по развитию бизнеса потоковой компании Sandstorm Gold. Она является директором Silver One Resources и бывшим директором Kennady Diamonds, возглавляя сделку по продаже компании Mountain Province за 176 млн долларов.
Чтобы послушать интервью, посетите:
https://www.abnnewswire.net/press/en/108305/kdk
о Kodiak Copper Corp.
Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) сосредоточена на своем портфеле 100% -ных медно-порфировых проектов в Канаде и США.
Самым передовым активом компании является медно-золотой порфировый проект MPD в плодородном желобе Кеснель на юге Британской Колумбии, Канада, где в 2020 году Компания сделала высокосортное открытие в зоне Ворот, которая является частью зонированной медно-медной зоны. обогащенный золотом конверт значительного размера.
Kodiak также владеет проектом по добыче медно-молибден-серебряного порфира Mohave в Аризоне, США, недалеко от Багдадского рудника мирового класса. Оба порфировых проекта Kodiak исторически были пробурены и представляют собой известные месторождения полезных ископаемых, которые могут содержать крупномасштабные месторождения.
На алмазном проекте компании Kahuna в Нунавуте, Канада, находятся высокосортные предполагаемые ресурсы алмазов вблизи поверхности и многочисленные объекты для кимберлитовых трубок. Кадьяк рассматривает стратегические варианты проекта Кахуна.
Связанные компании
Kodiak Copper Corp.
Председателем компании является Крис Тейлор, генеральный директор дочерней компании Great Bear Resources, активно работающей в сфере золота.
Г-жа Торнквист в прошлом генеральный директор Rio Tinto, работающая с их медными и алмазными операциями. Она также занимала должность исполнительного вице-президента по развитию бизнеса потоковой компании Sandstorm Gold. Она является директором Silver One Resources и бывшим директором Kennady Diamonds, возглавляя сделку по продаже компании Mountain Province за 176 млн долларов.
Чтобы послушать интервью, посетите:
https://www.abnnewswire.net/press/en/108305/kdk
о Kodiak Copper Corp.
Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) сосредоточена на своем портфеле 100% -ных медно-порфировых проектов в Канаде и США.
Самым передовым активом компании является медно-золотой порфировый проект MPD в плодородном желобе Кеснель на юге Британской Колумбии, Канада, где в 2020 году Компания сделала высокосортное открытие в зоне Ворот, которая является частью зонированной медно-медной зоны. обогащенный золотом конверт значительного размера.
Kodiak также владеет проектом по добыче медно-молибден-серебряного порфира Mohave в Аризоне, США, недалеко от Багдадского рудника мирового класса. Оба порфировых проекта Kodiak исторически были пробурены и представляют собой известные месторождения полезных ископаемых, которые могут содержать крупномасштабные месторождения.
На алмазном проекте компании Kahuna в Нунавуте, Канада, находятся высокосортные предполагаемые ресурсы алмазов вблизи поверхности и многочисленные объекты для кимберлитовых трубок. Кадьяк рассматривает стратегические варианты проекта Кахуна.
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Связанные компании
Kodiak Copper Corp.