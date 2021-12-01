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Промежуточный отчет по бурению Beetaloo
Промежуточный отчет по бурению Beetaloo
Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) сообщает, что бурение вертикального участка Carpentaria-2 с помощью Silver City Rig 40 было безопасно и эффективно завершено до общей глубины 1835 метров.

Скважина обнаружила толстые газовые сланцы, богатые жидкостью, в четырех сложенных друг с другом продуктивных зонах формации Велкерри, с сильными газоносными пластами через целевые пласты и утечкой живого газа из образцов керна.

Интерпретация каротажных диаграмм показывает сильную корреляцию между мощностью и характеристиками горных пород четырех сложенных сланцевых объектов с участком Карпентария-1.

Целевые глинистые сланцы на ~ 240 м глубже, чем Карпентария-1, согласно данным сейсмической интерпретации до бурения.

Сейсмическая съемка 2D с заполнением на EP187 была благополучно завершена, обработка и интерпретация должны начаться в ближайшее время.

Empire приступила к бурению горизонтального участка Carpentaria-2H на сланце Middle Velkerri B.

Обновленный независимый отчет о ресурсах будет подготовлен Netherland, Sewell and Associates, включающий результаты журнала Carpentaria-2 и данные керна.

Комментарии управляющего директора Алекса Андервуда: «Менеджмент Empire доволен промежуточными результатами оценки бурения и пласта в вертикальном разрезе Карпентария-2. Результаты подтверждают наше моделирование сильной непрерывности целевых сланцев, богатых жидкими углеводородами, сланцев Велкерри, с точным соответствием. с локацией Карпентария-1 на расстоянии 11 км, хотя на Карпентарии-2 глубже на 240 м. Увеличение глубины, вероятно, будет способствовать увеличению скорости потока, сохраняя при этом преимущество в стоимости по сравнению с более глубоким бурением. Утечки живого газа наблюдались в образцах керна боковых стенок, которые мы вырезали из целевых сланцев дальше Мы усиливаем наше мнение о том, что высокие темпы добычи могут быть достигнуты, когда мы начнем гидродинамические испытания. Мы начали бурение горизонтального участка Carpentaria-2H, нашей первой в истории горизонтальной скважины, на сланце Velkerri B, который внес наибольший вклад в добычу газа из четыре целевых пласта в испытании вертикального потока Карпентария-1. Активность сильна по всему бассейну. Происхождение и его Партнер по совместному предприятию Falcon Oil and Gas недавно сообщил об обнадеживающих результатах своей скважины Велкерри-76, нацеленной на то же самое окно с высоким содержанием жидких углеводородов, что и сланцы Велкерри, присутствующие в EP187. Santos и его партнер по совместному предприятию Tamboran недавно завершили бурение двух горизонтальных скважин в блоке, прилегающем к EP187, и началась стимуляция гидроразрыва пласта, при этом первоначальные результаты гидравлических испытаний ожидаются к концу календарного 2021 года. Программа инвестиций в будущую газовую инфраструктуру демонстрирует важность бассейна Биталу в обеспечении энергетической безопасности Австралии в предстоящие годы ».

Сводка по бурению вертикального разреза Карпентария-2

Каротаж подтвердил, что глубина и мощность стратиграфии вертикальной скважины Карпентария-2 соответствуют моделированию.

Грязевые борта показывают повышенные показания газового хроматографа, а состав влажного газа соответствует вертикальной скважине Carpentaria-1, находящейся в 11 км.

Была успешно запущена обширная программа на кабеле, в том числе 50 вращающихся сердечников с боковыми стенками, которые отправляются WD von Gonten and Co для петрофизического анализа. Наблюдался выход газа из образцов керна боковых стенок, погруженных в воду, когда они достигли поверхности, что является положительным признаком продуктивности целевых сланцев. Видео этого наблюдения доступно на сайте Empire.

Скорость бурения была одной из самых высоких на сегодняшний день в суббассейне Beetaloo, при этом в каждой секции использовалось только одно буровое долото. Это является хорошим предзнаменованием ожидаемых темпов бурения и затрат в будущих сценариях разработки.

Данные каротажа и керна, собранные во время оценки пласта, будут проанализированы техническими экспертами Empire, после чего обновленная независимая оценка ресурсов будет заказана Netherland, Sewell and Associates. Мы ожидаем поделиться результатами их оценки в 1 квартале 2022 года.

Carpentaria-2H Выбор горизонтальной цели

Empire теперь будет пробурить горизонтальную часть Carpentaria-2H, ориентируясь на средний сланец Velkerri B.

Во всех четырех перспективных сланцевых целевых зонах Велкерри, а именно сланцы Велкерри A, Intra A / B, B и C, добывался газ на поверхность во время испытания вертикального потока в скважине Carpentaria-1.

Сланец B обеспечил наибольшую долю добычи газа во время испытания потока и относительно низкий вклад возвратной воды.

Согласованность сланцев между Carpentaria-1 и Carpentaria-2H в сочетании с увеличенной глубиной вселила уверенность в технической команде Empire в выборе сланца B в качестве первой цели горизонтального оценочного бурения.

После бурения, обсадной колонны и цементирования горизонтального участка в ближайшие недели Empire приостановит работу скважины на период дождливого сезона.

Подготовка к стимуляции трещиноватости и гидравлическим испытаниям горизонтального участка будет продолжаться в течение сезона дождей, при этом ожидается, что операции возобновятся в начале второго квартала 2022 года. Empire будет информировать акционеров по мере продолжения фазы горизонтального бурения.

* Для просмотра таблиц и рисунков посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/75FKYAEH


о Empire Energy Group Ltd

Empire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) владеет более чем 14,5 млн акров перспективных многоквартирных домов для геологоразведочных работ в бассейнах МакАртур и Биталу на Северной территории. Работа, проводимая Компанией с 2010 года, показывает, что Восточный желоб отложений бассейна МакАртур, 80% которого принадлежит Компании, имеет очень значительный потенциал традиционных и нетрадиционных углеводородов. Суббассейн Beetaloo, в котором Empire занимает существенное положение, произвел независимую оценку имеющихся запасов углеводородов мирового класса, при этом наблюдается значительный рост активности в отрасли для оценки значительных открытий, уже сделанных крупными австралийскими нефтегазовыми операторами.

Empire Energy - опытный производитель традиционной нефти и газа, работающий в регионе Аппалачи (Нью-Йорк и Пенсильвания). Empire успешно разрабатывает и добывает нефть и газ с 2006 года.

 


контакт
Empire Energy Group Ltd
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WWW: www.empireenergygroup.net



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