Perth, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Wiluna Mining Corporation Limited (ASX:WMC) (FRA:NZ3) (OTCMKTS:WMXCF) рада представить презентацию, которую представит исполнительный председатель компании г-н Милан Еркович на конференции Mines and Money Conference - Лондон, в среду, 2 декабря 2021 г. .
Презентация - Mines and Money London
Презентация - Mines and Money London
Чтобы просмотреть презентацию, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/GIFKRU22
о Wiluna Mining Corporation Ltd
Wiluna Mining Corporation (ASX:WMC) (OTCMKTS:WMXCF) - золотодобывающая компания из Перта, зарегистрированная на бирже ASX, которая контролирует более 1600 квадратных километров кратона Йилгарн в Северных приисках штата Вашингтон. Кратон Йилгарн имеет исторические и текущие запасы золота в размере более 380 миллионов унций, что делает его одним из самых богатых золотом регионов мира. Компания владеет 100% Wiluna Gold Operation с определенными ресурсами в 8,04 млн унций при 1,67 г / т у.е. В мае 2019 года новая высококвалифицированная команда менеджеров взяла под свой контроль Компанию с четким планом использования многомиллионного потенциала Wiluna Gold Operation.
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Wiluna Mining Corporation Ltd