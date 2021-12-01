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Презентация - Mines and Money London
Презентация - Mines and Money London
Perth, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Wiluna Mining Corporation Limited (ASX:WMC) (FRA:NZ3) (OTCMKTS:WMXCF) рада представить презентацию, которую представит исполнительный председатель компании г-н Милан Еркович на конференции Mines and Money Conference - Лондон, в среду, 2 декабря 2021 г. .

Чтобы просмотреть презентацию, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/GIFKRU22


о Wiluna Mining Corporation Ltd

Wiluna Mining Corporation (ASX:WMC) (OTCMKTS:WMXCF) - золотодобывающая компания из Перта, зарегистрированная на бирже ASX, которая контролирует более 1600 квадратных километров кратона Йилгарн в Северных приисках штата Вашингтон. Кратон Йилгарн имеет исторические и текущие запасы золота в размере более 380 миллионов унций, что делает его одним из самых богатых золотом регионов мира. Компания владеет 100% Wiluna Gold Operation с определенными ресурсами в 8,04 млн унций при 1,67 г / т у.е. В мае 2019 года новая высококвалифицированная команда менеджеров взяла под свой контроль Компанию с четким планом использования многомиллионного потенциала Wiluna Gold Operation.

    


контакт
Milan Jerkovic
Executive Chair
+61 8 9322 6418

Jim Malone
General Manager
Investor Relations
+61 419 537 714

Dannika Warburton
Media & Communications
+61 401 094 261



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