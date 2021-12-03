Sydney, Dec 3, 2021 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies (ASX:MNS) и не включенная в листинг зеленая технологическая компания C4V разрабатывают iM3NY, Gigafactory аккумуляторных батарей в штате Нью-Йорк, где вскоре начнется производство полуавтономных аккумуляторов. Завод, который может стать полностью автономным к середине 2022 года, будет использовать большие данные, искусственный интеллект и интеллектуальную автоматизацию, чтобы снизить стоимость производства одних из самых экологичных батарей в мире. Технологический риск невелик, так как химический состав запатентованных аккумуляторных элементов C4V был одобрен ~ 60 сторонами и является частью цепочки поставок Министерства обороны США и Министерства энергетики США. Ключевые риски включают риск исполнения и риск масштабирования. Тем не менее, генеральный директор iM3NY был старшим членом команды, которая подключила Giga Nevada. iM3NY в настоящее время завершен на ~ 40%, в соответствии с графиком и в рамках бюджета. Планы по мощности включают 32 ГВтч к 2030 году. Мы наращиваем iM3NY более медленными темпами в целях оценки.
Отчет об исследовании старшего аналитика
Отчет об исследовании старшего аналитика
Чтобы просмотреть отчет об исследовании, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/6KIBV833
о Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) участвует и имеет стратегические инвестиции в нескольких аспектах цепочки поставок электрификации, включая производство литий-ионных аккумуляторных элементов с экологической сертификацией, передовые аккумуляторные технологии и высококачественные анодные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Видение компании - обеспечить, поддержать и ускорить переход к зеленой энергии, критически важный для внедрения электрической мобильности и хранения возобновляемой энергии.
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Magnis Energy Technologies Limited