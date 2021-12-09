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Получил одобрение GPS от AEMO для проекта Боулдеркомб
Получил одобрение GPS от AEMO для проекта Боулдеркомб
Sydney, Dec 7, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited (ASX:GNX) рада сообщить, что Австралийский оператор энергетического рынка (AEMO) завершил оценку Стандартов производительности генераторов (GPS) для проекта Боулдеркомбской батареи мощностью 50 МВт / 100 МВт-ч (BBP или Проект) и выпустил их одобрение GPS для Проекта путем предоставления письма в соответствии с пунктами 5.3.4A и 5.3.4B Национальных правил электроэнергетики.

AEMO через поставщика услуг сети передачи Powerlink Queensland (Powerlink) определила, что Проект может работать в соответствии с необходимыми стандартами электроэнергии Национального рынка электроэнергии. Проект предоставит ряд сетевых преимуществ энергосистеме Квинсленда, в частности, за счет предоставления вспомогательных услуг по контролю частоты.

Утверждение GPS - один из самых сложных и важных этапов проекта. AEMO, Powerlink и Genex тесно сотрудничали в течение последних 12 месяцев, чтобы завершить подробный процесс подачи заявок, а одобрение GPS очищает окончательную техническую веху перед финансовым закрытием.

Комментируя получение одобрения GPS, Джеймс Хардинг, генеральный директор Genex, заявил: «Мы очень рады получить одобрение стандарта производительности генераторов от AEMO. Я хотел бы поблагодарить AEMO и Powerlink за сотрудничество и скоординированный подход в течение последних нескольких месяцев. в переговорах о стандартах производительности для проекта батареи Боулдеркомб, который позволил Genex достичь этой важной вехи. Боулдеркомб станет одной из первых автономных крупномасштабных аккумуляторных систем хранения энергии, которые будут подключены к сети Квинсленда и будут обеспечивать столь необходимые услуги по перегрузке и вспомогательные услуги ".


о Genex Power Ltd

Genex Power Limited сосредоточена на разработке портфеля проектов по производству и хранению возобновляемой энергии по всей Австралии. Флагманский центр Kidston Clean Energy Hub, расположенный на севере Квинсленда, объединит крупномасштабную солнечную генерацию с гидроаккумулирующими установками. Kidston Clean Energy Hub состоит из действующего проекта по солнечной энергии 1-й стадии мощностью 50 МВт (KS1) и проекта гидроаккумулирующей гидроаккумулирующей станции Kidston мощностью 250 МВт (K2-Hydro) с потенциалом для дальнейших многоступенчатых ветро- и солнечных проектов. Проект Jemalong Solar Project (JSP) мощностью 50 МВт расположен в Новом Южном Уэльсе и обеспечивает географическую диверсификацию портфеля Genex Power Limited. JSP была запущена в начале декабря 2020 года, и сейчас идет ввод в эксплуатацию. Genex продолжает развивать свой портфель аккумуляторов энергии за счет начальной стадии разработки автономной аккумуляторной системы аккумулирования энергии 50 МВт / 75 МВт / ч в Боулдеркомбе в Квинсленде. Genex имеет хорошие позиции в качестве ведущей австралийской компании по возобновляемой энергии и хранению, имея в разработке более 400 МВт возобновляемых источников энергии и проектов по хранению.

     


контакт
James Harding
Chief Executive Officer
Tel: +61 2 9048 8855
Email: jh@genexpower.com.au

Simon Kidston
Executive Director
Tel: +61 2 9048 8852
Email: sk@genexpower.com.au



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Genex Power Ltd


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