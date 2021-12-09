Sydney, Dec 7, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited (ASX:GNX) рада сообщить, что Австралийский оператор энергетического рынка (AEMO) завершил оценку Стандартов производительности генераторов (GPS) для проекта Боулдеркомбской батареи мощностью 50 МВт / 100 МВт-ч (BBP или Проект) и выпустил их одобрение GPS для Проекта путем предоставления письма в соответствии с пунктами 5.3.4A и 5.3.4B Национальных правил электроэнергетики.
Получил одобрение GPS от AEMO для проекта Боулдеркомб
Получил одобрение GPS от AEMO для проекта Боулдеркомб
AEMO через поставщика услуг сети передачи Powerlink Queensland (Powerlink) определила, что Проект может работать в соответствии с необходимыми стандартами электроэнергии Национального рынка электроэнергии. Проект предоставит ряд сетевых преимуществ энергосистеме Квинсленда, в частности, за счет предоставления вспомогательных услуг по контролю частоты.
Утверждение GPS - один из самых сложных и важных этапов проекта. AEMO, Powerlink и Genex тесно сотрудничали в течение последних 12 месяцев, чтобы завершить подробный процесс подачи заявок, а одобрение GPS очищает окончательную техническую веху перед финансовым закрытием.
Комментируя получение одобрения GPS, Джеймс Хардинг, генеральный директор Genex, заявил: «Мы очень рады получить одобрение стандарта производительности генераторов от AEMO. Я хотел бы поблагодарить AEMO и Powerlink за сотрудничество и скоординированный подход в течение последних нескольких месяцев. в переговорах о стандартах производительности для проекта батареи Боулдеркомб, который позволил Genex достичь этой важной вехи. Боулдеркомб станет одной из первых автономных крупномасштабных аккумуляторных систем хранения энергии, которые будут подключены к сети Квинсленда и будут обеспечивать столь необходимые услуги по перегрузке и вспомогательные услуги ".
о Genex Power Ltd
Genex Power Limited сосредоточена на разработке портфеля проектов по производству и хранению возобновляемой энергии по всей Австралии. Флагманский центр Kidston Clean Energy Hub, расположенный на севере Квинсленда, объединит крупномасштабную солнечную генерацию с гидроаккумулирующими установками. Kidston Clean Energy Hub состоит из действующего проекта по солнечной энергии 1-й стадии мощностью 50 МВт (KS1) и проекта гидроаккумулирующей гидроаккумулирующей станции Kidston мощностью 250 МВт (K2-Hydro) с потенциалом для дальнейших многоступенчатых ветро- и солнечных проектов. Проект Jemalong Solar Project (JSP) мощностью 50 МВт расположен в Новом Южном Уэльсе и обеспечивает географическую диверсификацию портфеля Genex Power Limited. JSP была запущена в начале декабря 2020 года, и сейчас идет ввод в эксплуатацию. Genex продолжает развивать свой портфель аккумуляторов энергии за счет начальной стадии разработки автономной аккумуляторной системы аккумулирования энергии 50 МВт / 75 МВт / ч в Боулдеркомбе в Квинсленде. Genex имеет хорошие позиции в качестве ведущей австралийской компании по возобновляемой энергии и хранению, имея в разработке более 400 МВт возобновляемых источников энергии и проектов по хранению.
|
|
Genex Power Ltd