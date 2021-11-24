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NGen поддерживает возможности разработки аккумуляторных материалов
NGen поддерживает возможности разработки аккумуляторных материалов
Brisbane, Dec 8, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) рада сообщить, что получила 1,675 млн канадских долларов от NGen, чтобы сыграть ключевую роль в построении канадской цепочки поставок материалов для аккумуляторных батарей.

Next Generation Manufacturing Canada (NGen), отраслевая организация, стоящая за канадским суперкластером Advanced Manufacturing Supercluster, объявила о финансировании в размере 1,675 млн канадских долларов для инвестиций почти 18 млн долларов в помещения, оборудование и людей во главе с NOVONIX Battery Technology Solutions Inc. для разработки ведущее в мире предприятие по разработке и производству аккумуляторных материалов.

Компания NOVONIX Battery Technology Solutions была основана выпускниками исследовательской группы доктора Джеффа Дана в Университете Далхаузи и специализируется на исследованиях аккумуляторов, тестировании ячеек и разработке материалов. Вместе с партнером Well Engineered Inc., NOVONIX построит ультрасовременное предприятие в Дартмуте, Новая Шотландия, в дальнейшем развивая свои возможности производства аккумуляторных материалов мирового класса. Этот преобразующий проект приведет к упрощению технологической схемы производства, снижению общей стоимости и уменьшению воздействия производства катодов на окружающую среду.

Новый объект будет играть ключевую роль в построении канадской цепочки поставок материалов для аккумуляторов, ограничивая текущую зависимость от Азии и извлекая выгоду из колоссального роста в этом секторе, вызванного повышенным спросом на электромобили и энергосистемы.

«Технология, разработанная NOVONIX, является революционной, и компания уже взяла на себя серьезные обязательства по развитию», - сказал Джейсон Майерс, генеральный директор NGen. «Финансирование NGen позволяет NOVONIX расширять масштабы проекта и двигаться быстрее, привлекая партнеров и развивая передовую производственную экосистему для поддержки глобального движения к устойчивости».

Этот проект является частью растущего портфеля инициатив передового производства, финансируемых NGen, в рамках Канадской инициативы Innovation Supercluster Initiative. На сегодняшний день NGen одобрила инвестиции в размере 209 млн канадских долларов в 135 проектов, используя в общей сложности 515 млн канадских долларов на новые инновации. NGen продолжает инвестировать в совместные, преобразующие производственные и технологические проекты, которые оставят прочное наследие передовой производственной экосистеме Канады.

О компании NGen - Производство нового поколения в Канаде

NGen - это некоммерческая организация, возглавляемая отраслью, которая возглавляет Сверхкластер перспективного производства в Канаде. Его задача - помочь в создании передовых производственных мощностей в мире в Канаде на благо канадцев. NGen работает над укреплением сотрудничества между своими членами, состоящими из более чем 4300 производителей, технологических компаний, инновационных центров и исследователей, и предоставляет финансирование и бизнес-поддержку отраслевым инициативам, направленным на разработку, применение или масштабирование трансформирующих производственных решений в Канаде. для коммерциализации на мировых рынках.


о NOVONIX Ltd

Graphitecorp Ltd ASX GRANOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) - интегрированный разработчик и поставщик высокоэффективных материалов, оборудования и услуг для мировой индустрии литий-ионных аккумуляторов с операциями в США и Канаде и продажами в США. более 14 стран. Миссия NOVONIX - поддерживать глобальное внедрение технологий литий-ионных аккумуляторов для обеспечения более чистой энергетики в будущем..
 

  


контакт
Investor Relations
Ian Pemberton
Phone: +61-402-256-576
Email: ir@novonixgroup.com



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NOVONIX Ltd


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