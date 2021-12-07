Sydney, Dec 9, 2021 AEST (ABN Newswire) - Компания Genex Power Limited (ASX:GNX) рада сообщить, что она подписала Соглашение (Соглашение) о приобретении автопредприятий в отношении проекта батареи Боулдеркомб мощностью 50 МВт / 100 МВтч, расположенного недалеко от Рокгемптона в центре Квинсленда (BBP или Проект), с Tesla Motors Australia. Pty Ltd (Тесла).
Подписывает соглашение о покупке с Tesla для Боулдеркомба
Подписывает соглашение о покупке с Tesla для Боулдеркомба
Обоснование разработки этого инновационного соглашения с Tesla для BBP состояло в том, чтобы сбалансировать требование минимального уровня доходов по контракту для поддержки финансирования проекта, сохраняя при этом возможность получения прибыли сверх фиксированной гарантированной суммы. Таким образом, Соглашение предусматривает фиксированную и плавающую структуру платежей (доли дохода), в соответствии с которой фиксированный компонент увеличивает уверенность в денежных потоках для кредиторов Проекта, в то время как компонент плавающей доли дохода позволяет Компании сохранять потенциальный доход от денежных потоков торговых предприятий от энергоносителей. рынки вспомогательных услуг арбитража и частотного регулирования (FCAS).
В соответствии с соглашением Tesla будет управлять BBP, используя свою систему торгов на основе собственного алгоритма Autobidder, чтобы максимизировать доходы в каждом конкретном году. Autobidder - это платформа для торговли и управления в реальном времени, которая использует алгоритм машинного обучения для оптимизации поведения диспетчеризации при адаптации к новым рынкам и услугам.
Через 8 лет и после заключения Соглашения Genex заключит лицензионное соглашение с Tesla на управление Autobidder на Проекте. Autobidder был успешно развернут более чем на 1 ГВт-ч проектов Tesla по всему миру.
В соответствии с недавно подписанным Соглашением о поставках (см. Объявление ASX от 1 октября 2021 года) Tesla поставит батарею BBP мощностью 50 МВт / 100 МВт-ч с 40 мегапакетами Tesla. Megapack - это универсальная система хранения энергии для коммунальных предприятий, оптимизированная по стоимости и производительности, при этом каждый Megapack полностью собран, испытан на заводе и доставлен с завода Tesla Gigafactory в Неваде, США.
Комментируя соглашение Autobidder Offtake с Tesla, генеральный директор Genex Джеймс Хардинг заявил:
«Мы очень рады подписанию соглашения Autobidder Offtake с Tesla. Соглашение следует за подписанием соглашения о поставке мегапакетов в октябре и представляет собой ключевую веху для проекта по мере того, как мы приближаемся к финансовому завершению.
Bouldercombe Battery Project станет одной из первых автономных крупномасштабных аккумуляторных систем хранения энергии в Квинсленде. Уникальная интеграция аккумуляторной технологии Tesla Megapack и механизма распределения доходов с использованием Autobidder снизит сложность проекта. Важно отметить, что структура Соглашения обеспечивает минимальный уровень доходов по контракту для поддержки финансирования проекта, в то же время позволяя Genex сохранять значительный коммерческий потенциал роста.
Мы рады сотрудничать с Tesla, ведущей в мире вертикально интегрированной компанией по возобновляемым источникам энергии, над разработкой этого захватывающего проекта, в дальнейшем позиционируя Genex как ведущую компанию по возобновляемой энергии и хранению на бирже ASX ».
о Genex Power Ltd
Genex Power Limited сосредоточена на разработке портфеля проектов по производству и хранению возобновляемой энергии по всей Австралии. Флагманский центр Kidston Clean Energy Hub, расположенный на севере Квинсленда, объединит крупномасштабную солнечную генерацию с гидроаккумулирующими установками. Kidston Clean Energy Hub состоит из действующего проекта по солнечной энергии 1-й стадии мощностью 50 МВт (KS1) и проекта гидроаккумулирующей гидроаккумулирующей станции Kidston мощностью 250 МВт (K2-Hydro) с потенциалом для дальнейших многоступенчатых ветро- и солнечных проектов. Проект Jemalong Solar Project (JSP) мощностью 50 МВт расположен в Новом Южном Уэльсе и обеспечивает географическую диверсификацию портфеля Genex Power Limited. JSP была запущена в начале декабря 2020 года, и сейчас идет ввод в эксплуатацию. Genex продолжает развивать свой портфель аккумуляторов энергии за счет начальной стадии разработки автономной аккумуляторной системы аккумулирования энергии 50 МВт / 75 МВт / ч в Боулдеркомбе в Квинсленде. Genex имеет хорошие позиции в качестве ведущей австралийской компании по возобновляемой энергии и хранению, имея в разработке более 400 МВт возобновляемых источников энергии и проектов по хранению.
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Genex Power Ltd