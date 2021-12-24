Sydney, Dec 16, 2021 AEST (ABN Newswire) - Компания-разработчик чистого лития Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) стремится расширить свои литиевые проекты и потенциальные ресурсы за счет нового бурения на 100-процентных литиевых проектах Lake в Оларозе, Каучари и Пасо, начиная с опоздания. Январь 2022 года с программой бурения 10 скважин на 4000 м. Эти проекты расположены в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины, недалеко от предприятия Allkem (Orocobre) Olaroz и проекта Lithium Americas - Ganfeng Cauchari.
Бурение проектов Olaroz, Cauchari, Paso Lithium
Бурение проектов Olaroz, Cauchari, Paso Lithium
Программа бурения будет распределена по трем проектам, начиная с северных участков арендованных участков Олароз, которые охватывают 30 км к востоку от установленных производителей лития. В настоящее время закупается вторая установка для роторного бурения, которая потенциально может работать вместе с алмазной установкой для быстрой количественной оценки выявленных рассолов, разработки водоносных горизонтов и проведения насосных испытаний. В настоящее время ведется пассивная сейсмическая геофизика, за которой, возможно, последуют подробные электромагнитные геофизические исследования на ключевых участках, когда они будут определены.
Из рассолов будут отобраны пробы и протестированы экологически чистые методы прямого извлечения лития, аналогичные предыдущим работам, проводившимся над литиевыми рассолами проекта Качи. После этого будет проведено предварительное исследование для расширения будущего производства, при этом Lake планирует начать работу по предварительному технико-экономическому обоснованию один раз в год. ресурс был определен.
«Растущий спрос со стороны потенциальных покупателей на надежные поставки высококачественного, экологически чистого лития побудил Lake бурить и протестировать другие наши проекты рассола в Аргентине, находящиеся в 100-процентной собственности, в дополнение к нашему флагманскому проекту Kachi», - управляющий директор Lake, г-н Стив - сказал Промниц.
Lake ранее пробурила и подтвердила наличие нескольких зон с высоким содержанием литиевых рассолов на своем проекте Каучари на интервале 506 м (глубина от 102 до 608 м) (см. Объявление ASX от 23 августа 2019 г.). Это бурение подтвердило, что схожие содержания и литиевые рассолы распространяются на месторождения Lake в результате разработки совместного производственного предприятия Ganfeng / Lithium Americas в Каучари. Результаты более высокого класса содержали в среднем 493 мг / л лития на 343 м (от 117 до 460 м), до 540 мг / л. Озеро ожидает аналогичного потенциала от Олароза и Пасо.
Lake арендует горнодобывающие компании на территории более 47 000 гектаров на трех проектах по производству литиевых солей: Каучари, Олароз и Пасо. В Оларозе, что к северу от Каучари, арендные договоры на озеро простираются на 30 км к востоку и северу от прилегающих участков по производству лития Олароза Аллкем (Орокобре).
Новое бурение последовало за недавними работами по бурению и разработкам DFS на флагманском литиевом проекте Kachi Lithium Project, в поддержку удвоения производственной цели для удовлетворения растущего спроса на высококачественный литий аккумуляторного качества, производимый с помощью экологически безопасного процесса прямой добычи. Эти дополнительные проекты делают Lake удачным местом для расширения добычи при поддержке экспортных кредитных агентств и международных инвесторов.
Эти шаги последовали за дальнейшим повышением прогнозов спроса на литий рядом аналитиков и увеличением планов по производству электромобилей крупными автопроизводителями. Этот спрос подчеркивает потребность в увеличении предложения лития аккумуляторного качества, что запланировано на основе экологически устойчивого метода прямого извлечения лития, который будет использовать Lake.
«Сейчас идеальное время для расширения нашей ресурсной базы, поскольку Аргентина получает растущие международные инвестиции за счет качества своих литиевых ресурсов. Недавно посетив проектную площадку и пообщавшись с местными заинтересованными сторонами, мы стремимся активизировать деятельность в начале нового год, чтобы воспользоваться этим окном возможностей для Lake ", - добавил г-н Промниц.
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о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
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Lake Resources NL