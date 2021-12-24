Sydney, Dec 24, 2021 AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) уверенно движется по пути к производству лития высшей в мире чистоты со значительными преимуществами ESG от своего флагманского проекта Kachi с использованием новой технологии прямого извлечения после года преобразований для компании.
Годовой отчет за 2021 год
Годовой отчет за 2021 год
Цель Lake - производить:
- Литий высшей в мире чистоты;
- Использование технологии прямого извлечения лития; с участием
- Основные преимущества ESG; стать
- Новый независимый производитель экологически чистой продукции - в больших масштабах.
Окончательное технико-экономическое обоснование (DFS) и оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), охватывающие проект Качи, были начаты в течение года и намечены к завершению во втором квартале 2022 года. Это последовало за обновленным предварительным технико-экономическим обоснованием (PFS). Продукт высокой чистоты был произведен на пилотном заводе в Калифорнии, а затем хорошо зарекомендовал себя в богатых никелем батареях NMC622 с независимой третьей стороной, Novonix.
По окончании финансового года компания смогла получить явный интерес со стороны экспортных кредитных агентств в Великобритании и Канаде (UKEF и EDC), чтобы предоставить 70 процентов от общего объема финансирования, необходимого для проекта Качи, при долгосрочной и низкой стоимости. долг. Это финансирование будет инициировано завершением DFS и ESIA и подходящим соглашением о покупке.
Было объявлено об официальном партнерстве с поставщиком технологий Lake, Lilac Solutions Inc, в области технологий и финансирования для разработки проекта Kachi. Lilac Solutions внесет свой вклад в развитие технологий, инженерных групп и демонстрационный завод на месте, получив максимальную 25-процентную долю в проекте Kachi, исходя из основных показателей производительности. Затем ожидается, что Lilac профинансирует около 50 миллионов долларов США, что эквивалентно ее пропорциональной доле в будущих затратах на разработку.
Чтобы просмотреть полный годовой отчет, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/8UX2ZP18
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
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Lake Resources NL