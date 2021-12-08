

Phillips 66 и NOVONIX подписали соглашение о разработке технологий

Brisbane, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Phillips 66 ( NYSE:PSX ) и NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) сегодня объявили о подписании соглашения о разработке технологий для продвижения производства и коммерциализации анодных материалов следующего поколения для литий-ионных аккумуляторов. батареи.«Это соглашение основано на наших стратегических инвестициях в NOVONIX и является естественным следующим шагом для двух компаний, стремящихся к инновациям и более низкоуглеродному будущему, — сказала Энн Оглсби, вице-президент по энергетическим исследованиям и инновациям в Phillips 66. — Оно устанавливает рамки чтобы компании работали в тесном контакте и совместно, чтобы ускорить разработку материалов нового поколения для цепочки поставок аккумуляторов в США».Phillips 66 стал крупным инвестором NOVONIX в сентябре 2021 года, когда приобрел 16% акций компании. Инвестиции поддерживают рост NOVONIX, поскольку компания расширяет производство и разрабатывает новые технологии для высокопроизводительных приложений по хранению энергии.«Мы рады продолжить наши отношения с Phillips 66, и вместе мы планируем разработать комплексные процессы, от производства исходных материалов до производства высокопроизводительного синтетического графитового анодного материала с длительным сроком службы, предназначенного для улучшения характеристик аккумуляторов, снижения затрат и уменьшения воздействия на окружающую среду. ", сказал генеральный директор NOVONIX Крис Бернс, доктор философии. «Мы считаем, что NOVONIX в настоящее время является единственным поставщиком, который планирует поставлять большие объемы синтетического графитового анодного материала в США, и это партнерство ускорит нашу миссию по созданию цепочки поставок в Северной Америке для питания растущего сектора аккумуляторов и обеспечения устойчивого будущего. "В соответствии с соглашением, Phillips 66 и NOVONIX будут использовать лидирующие позиции в своих отраслях, а также существующую интеллектуальную собственность и возможности НИОКР для коммерческой разработки оптимизированного сырья и литий-ионных анодных материалов с уменьшенной углеродоемкой обработкой.Соглашение предусматривает сотрудничество Phillips 66 и NOVONIX в развитии интеллектуальной собственности и устанавливает условия, на которых будет разрабатываться и совместно использоваться интеллектуальная собственность. Заключение настоящего соглашения не несет никаких финансовых последствий для NOVONIX, за исключением обязательства разделить расходы, понесенные в связи с подготовкой, подачей, рассмотрением и поддержанием в силе патентных заявок и патентов.Соглашение заключается на первоначальный срок 2 года и будет автоматически продлеваться на последующие периоды в один год после первоначального срока. Соглашение может быть расторгнуто без объяснения причин с предварительным письменным уведомлением за тридцать дней.Phillips 66 — ведущий мировой производитель специального кокса, основного предшественника синтетического графитового анодного материала, который производит NOVONIX. Компания является одной из немногих перерабатывающих компаний с собственной организацией исследований и разработок. Его группа энергетических исследований и инноваций работает над разработкой низкоуглеродных технологий для поддержки энергетического перехода, включая батареи следующего поколения.NOVONIX является ведущим производителем синтетических графитовых анодных материалов, используемых в производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, персональной электроники, медицинских устройств и накопителей энергии. Подразделение анодных материалов NOVONIX базируется в Чаттануге, штат Теннесси, где компания наращивает мощности по производству 10 000 метрических тонн синтетического графита в год к 2023 году, 40 000 тонн в год к 2025 году и 150 000 тонн в год к 2030 году.О Филипс 66Phillips 66 — диверсифицированная энергетическая и логистическая компания. Имея портфель предприятий Midstream, Chemicals, Refining, Marketing and Specialties, компания обрабатывает, транспортирует, хранит и продает топливо и продукты по всему миру. Компания со штаб-квартирой в Хьюстоне насчитывает 14 100 сотрудников, приверженных обеспечению безопасности и совершенствованию своей деятельности. По состоянию на 30 сентября 2021 года активы Phillips 66 составляли 56 миллиардов долларов. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.phillips66.com или подпишитесь на нас в Twitter @Phillips66Co.о NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) - интегрированный разработчик и поставщик высокоэффективных материалов, оборудования и услуг для мировой индустрии литий-ионных аккумуляторов с операциями в США и Канаде и продажами в США. более 14 стран. Миссия NOVONIX - поддерживать глобальное внедрение технологий литий-ионных аккумуляторов для обеспечения более чистой энергетики в будущем..

