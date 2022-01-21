Sydney, Feb 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Ltd (ASX:MNS) (FRA:U1P) (OTCMKTS:MNSEF) рада представить обновленную информацию о деятельности своего полностью принадлежащего графитовому проекту Nachu (Nachu) в Танзании.
Обновление графитового проекта Nachu
Обновление графитового проекта Nachu
Банковское ТЭО
Глобальная инженерная группа Ausenco была привлечена к завершению обновленного технико-экономического обоснования графитового проекта Nachu.
Ausenco имеет 26 офисов в 14 странах с проектами в более чем 80 местах по всему миру. Имея более чем 30-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности, компания Ausenco пользуется большим уважением и хорошо известна за создание инновационных проектов технологических установок с эффективным капиталоемкостью.
После недавнего соглашения о поставках с Traxys и значительного последующего интереса со стороны других потенциальных клиентов и спонсоров правление Magnis решило обновить технико-экономическое обоснование с годовым объемом производства графита 220 000 тонн. Эта производительность очень похожа на исследование 2016 года, и основное отличие будет заключаться в том, что Ausenco модернизирует перерабатывающую установку для повышения эффективности капитальных и эксплуатационных затрат.
В исследовании также будут рассмотрены варианты производства электроэнергии с упором на помощь местному населению.
Профиль производства высококачественного графита Nachu будет включать
1. 20 000 тонн в год 500 микрон (35 меш Super Jumbo) при 98,5% TGC
2. 70 000 тонн в год 300 микрон (50 меш, Jumbo) при 98,5% TGC
3. 130 000 тонн в год -300 микрон (-50 меш) при 99% TGC
Возможность производить как крупные фракции, так и продукты Nachu высокой чистоты — это сочетание качества хлопьев, которые естественным образом встречаются в минерализации, а также разработка процесса, позволяющего использовать преимущества этих природных свойств.
Деревня переселения
Недавно были завершены работы по базовой инфраструктуре, включая граничную дорогу. Подрядчик и руководитель проекта были назначены для разработки и строительства поселка для переселения. Все группы будут работать над созданием более высокого уровня жизни и полностью оборудованного дома после завершения процесса переселения.
Обязывающее соглашение о продаже Traxys
Как было объявлено 20 декабря 2021 года, с Traxys было заключено обязывающее соглашение о поставках для будущей поставки и продажи высококачественного природного чешуйчатого графита высокой чистоты от Nachu.
По условиям соглашения, которое вступит в силу во втором полугодии 2024 года, 600 000 тонн высокочистого графита всех размеров чешуек будут закуплены в течение шести лет по рыночным ценам.
Председатель Magnis Франк Пуллас прокомментировал: «Мы гордимся тем, что участвуем во многих социальных программах, которые улучшат жизнь местного сообщества. Это всегда играло и будет играть важную роль в компании».
«Мы продолжаем усердно работать над развитием нашего графитового проекта Nachu, и мы верим, что экологичность проекта, заключающаяся в возможности производить материал для анодов аккумуляторов без необходимости химической очистки, изменит правила игры на рынке».
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о Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) участвует и имеет стратегические инвестиции в нескольких аспектах цепочки поставок электрификации, включая производство литий-ионных аккумуляторных элементов с экологической сертификацией, передовые аккумуляторные технологии и высококачественные анодные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Видение компании - обеспечить, поддержать и ускорить переход к зеленой энергии, критически важный для внедрения электрической мобильности и хранения возобновляемой энергии.
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Magnis Energy Technologies Limited