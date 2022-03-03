  

Посмотреть в других Языки 3609 2274 676 490 466 354 315 300 251 217 204 
Инициирована стратегия расширения для ускорения реализации литиевых проектов
Инициирована стратегия расширения для ускорения реализации литиевых проектов
Sydney, Feb 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - Компания-разработчик чистого лития Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) продвигает программу стоимостью 15 миллионов долларов США по трем своим 100-процентным владениям проектам — Olaroz, Cauchari и Paso — для бурения и испытания рассола на включить эти проекты в технико-экономические обоснования в рамках программы TARGET 100.

Lake инициировала стратегию расширения и интеграции, чтобы ускорить работу своего портфеля активов в Аргентине для реализации программы TARGET 100, которая является амбициозной целью ежегодно производить 100 000 тонн лития высокой чистоты на рынок к 2030 году.

Отдельная группа по разведке и тестированию, занимающаяся быстрой разработкой трех других соляных проектов Лейк в Аргентине, будет использовать комплексный набор данных, полученный в ходе тестовых работ по прямому извлечению в рамках проекта Качи.

Программа бурения началась с первой вращающейся скважины из 10 скважин длиной 4000 м в северных районах участков Олароз, которые охватывают территорию протяженностью 30 км к востоку от установленных производителей лития. Эти проекты расположены в провинции Жужуй, на северо-западе Аргентины, недалеко от месторождения Allkem (Orocobre) Olaroz и проекта Lithium Americas - Ganfeng JV Cauchari.

Буровые скважины предназначены для быстрого количественного определения идентифицированных рассолов, разработки водоносных горизонтов, проведения испытаний откачки и получения данных для первоначальных технико-экономических обоснований. За вращающимися скважинами позже следуют алмазные скважины.

Образцы рассолов будут отобраны и протестированы с использованием экологически безопасного метода прямой экстракции лития, аналогично предыдущей работе, проведенной на литиевых рассолах проекта Качи.

«Прямая добыча лития, которая будет использоваться в нескольких литиевых проектах Lake, может быстрее вывести масштабируемые проекты на рынок и удовлетворить быстро растущий спрос», — сказал управляющий директор Lake г-н Стив Промниц.
Председатель Lake, г-н Стю Кроу, сказал, что переговоры с потенциальными партнерами, чтобы помочь ускорить запуск этих активов в производство, ведутся в рамках текущих переговоров Lake с клиентами аккумуляторных металлов и желания Lake стать интегрированной и ценной частью глобальных поставок. цепи.

Г-н Кроу также сказал, что четыре причины, по которым было принято официальное решение о расширении проекта Качи, также вселили в компанию уверенность в ускорении расширения и интеграции других активов Lake в Аргентине:

1. растущий спрос со стороны потенциальных оптовых партнеров на безопасную цепочку поставок экологически чистого карбоната лития высокой чистоты;

2. Ориентировочная поддержка финансирования новых проектов Экспортно-кредитными агентствами и международной банковской группой. Экспортно-кредитные агентства Великобритании и Канады уже заявили о готовности проектировать долговое финансирование около 70 процентов требований к капиталу проекта Качи (объявление ASX от 11 августа 2021 г.);

3. Поддерживающая инвестиционная политика правительства Аргентины, которое объявило о процессе снижения экспортных налогов в рамках Стратегического плана развития горнодобывающей промышленности;

4. Уверенность технологического партнера Lilac Solutions в том, что ее модульная технология прямой экстракции лития является масштабируемой и рентабельной.

«Это, в сочетании с растущим вниманием клиентов и потребителей к экологическим характеристикам производства лития, а также опасениями по поводу безопасности поставок, вселило в нас уверенность в ускорении этих разработок», — сказал г-н Кроу.

*Для просмотра таблиц и рисунков посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/13B49H0D


о Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.

Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.

   


контакт
Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au

For media queries, please contact:
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com



Связанные компании

Lake Resources NL             

ABN Newswire Это страница Просмотров:  (Последние 7 дней: 46) (Последние 30 дней: 204) 
Дополнительные разделы промышленность:

Финансовые генеральногодобычалитий

Посмотреть в других Языки 3609 2274 676 490 466 354 315 300 251 217 204  (9156)

Lake Resources NL


Еще статьи

Социальные медиа