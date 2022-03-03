Sydney, Feb 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - Компания-разработчик чистого лития Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) продвигает программу стоимостью 15 миллионов долларов США по трем своим 100-процентным владениям проектам — Olaroz, Cauchari и Paso — для бурения и испытания рассола на включить эти проекты в технико-экономические обоснования в рамках программы TARGET 100.
Инициирована стратегия расширения для ускорения реализации литиевых проектов
Инициирована стратегия расширения для ускорения реализации литиевых проектов
Lake инициировала стратегию расширения и интеграции, чтобы ускорить работу своего портфеля активов в Аргентине для реализации программы TARGET 100, которая является амбициозной целью ежегодно производить 100 000 тонн лития высокой чистоты на рынок к 2030 году.
Отдельная группа по разведке и тестированию, занимающаяся быстрой разработкой трех других соляных проектов Лейк в Аргентине, будет использовать комплексный набор данных, полученный в ходе тестовых работ по прямому извлечению в рамках проекта Качи.
Программа бурения началась с первой вращающейся скважины из 10 скважин длиной 4000 м в северных районах участков Олароз, которые охватывают территорию протяженностью 30 км к востоку от установленных производителей лития. Эти проекты расположены в провинции Жужуй, на северо-западе Аргентины, недалеко от месторождения Allkem (Orocobre) Olaroz и проекта Lithium Americas - Ganfeng JV Cauchari.
Буровые скважины предназначены для быстрого количественного определения идентифицированных рассолов, разработки водоносных горизонтов, проведения испытаний откачки и получения данных для первоначальных технико-экономических обоснований. За вращающимися скважинами позже следуют алмазные скважины.
Образцы рассолов будут отобраны и протестированы с использованием экологически безопасного метода прямой экстракции лития, аналогично предыдущей работе, проведенной на литиевых рассолах проекта Качи.
«Прямая добыча лития, которая будет использоваться в нескольких литиевых проектах Lake, может быстрее вывести масштабируемые проекты на рынок и удовлетворить быстро растущий спрос», — сказал управляющий директор Lake г-н Стив Промниц.
Председатель Lake, г-н Стю Кроу, сказал, что переговоры с потенциальными партнерами, чтобы помочь ускорить запуск этих активов в производство, ведутся в рамках текущих переговоров Lake с клиентами аккумуляторных металлов и желания Lake стать интегрированной и ценной частью глобальных поставок. цепи.
Г-н Кроу также сказал, что четыре причины, по которым было принято официальное решение о расширении проекта Качи, также вселили в компанию уверенность в ускорении расширения и интеграции других активов Lake в Аргентине:
1. растущий спрос со стороны потенциальных оптовых партнеров на безопасную цепочку поставок экологически чистого карбоната лития высокой чистоты;
2. Ориентировочная поддержка финансирования новых проектов Экспортно-кредитными агентствами и международной банковской группой. Экспортно-кредитные агентства Великобритании и Канады уже заявили о готовности проектировать долговое финансирование около 70 процентов требований к капиталу проекта Качи (объявление ASX от 11 августа 2021 г.);
3. Поддерживающая инвестиционная политика правительства Аргентины, которое объявило о процессе снижения экспортных налогов в рамках Стратегического плана развития горнодобывающей промышленности;
4. Уверенность технологического партнера Lilac Solutions в том, что ее модульная технология прямой экстракции лития является масштабируемой и рентабельной.
«Это, в сочетании с растущим вниманием клиентов и потребителей к экологическим характеристикам производства лития, а также опасениями по поводу безопасности поставок, вселило в нас уверенность в ускорении этих разработок», — сказал г-н Кроу.
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о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
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Lake Resources NL