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Демонстрационный завод сирени доставляется на проект Качи
Демонстрационный завод сирени доставляется на проект Качи
Sydney, Mar 3, 2022 AEST (ABN Newswire) - Разработчик чистого лития Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) подтверждает, что модульная демонстрационная установка, спроектированная и построенная командой инженеров Lilac Solutions Inc, была отправлена из Калифорнии, США, на проект Качи в Аргентине. .

Компания Lilac Solutions, технический партнер Lake, собрала модули ионного обмена и вспомогательное оборудование для демонстрационной установки в пяти транспортных контейнерах длиной 40 футов (12 м).

Модульная конструкция обеспечивает подход «подключи и работай» после подключения подачи солевого раствора, питания и реагентов. Демонстрационная установка будет работать от 3 до 4 месяцев для производства хлорида лития (элюата), что составляет 2,5 тонны карбоната лития. Это будет преобразовано в карбонат лития высокой чистоты качества батареи для потенциальных покупателей и квалификации батареи позже в этом году. Работа демонстрационной установки на площадке также послужит основой для окончательного технического проекта до начала строительства промышленного проекта.

«Наша технология действительно прорывная; мы взяли на вооружение ионный обмен, не связанное с горнодобывающей промышленностью технологическое решение, повсеместно распространенное в отрасли водоподготовки, и с помощью передовых инноваций создали уникальную технологию извлечения лития, которая, как мы твердо верим, сократит эксплуатационные расходы. затраты и увеличить извлечение лития для производства литиевых химикатов из рассолов Качи», — сказал главный исполнительный директор Lilac Дэйв Снайдакер. карбонат лития качества батареи, а также защита местной окружающей среды, включая водные ресурсы.

«Наш процесс является модульным, он производит литий высокой чистоты и может быть быстро переведен с пилотной стадии на коммерческую — наша доля в капитале обеспечивает быструю коммерциализацию технологии сирени на глобально значимом ресурсе лития.

«Мы много работали с этим солевым раствором, генерируя данные, необходимые для инженерных исследований, и он идеально подходит для технологии Lilac», — сказал он.

Между тем, испытания на объекте Lilac Solutions в Калифорнии продолжают производить данные, необходимые для окончательного технико-экономического обоснования, а испытания карбонизации лития продолжаются в Hazen Research в Колорадо.

«И Lake, и Lilac очень уверены, что демонстрационная установка, использующая запатентованный процесс ионного обмена Lilac, докажет инвесторам и покупателям, что она масштабируема и хорошо работает на месте, успешно производя высококачественный литиевый продукт. проект со стабильно высоким качеством продукта и существенными преимуществами ESG», — сказал управляющий директор Lake Стив Промниц.

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о Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.

Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.

   


контакт
Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au

For media queries, please contact:
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com



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