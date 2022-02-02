Sydney, Mar 4, 2022 AEST (ABN Newswire) - Компания Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) рада сообщить о прогрессе, достигнутом в реализации проекта по добыче подземного золота. ТЭО, экологические разрешения и подготовка к строительству завода. Шахты Бета, Франкфурт, CDM и Ритфонтейн вместе именуются подземным проектом TGME.
Обновление ТЭО и руда с высоким содержанием золота, извлеченная из золотого рудника
Обновление ТЭО и руда с высоким содержанием золота, извлеченная из золотого рудника
Недавно сделанные открытия, а именно шахты Беверли-Хиллз и Желание, являются частью 43 исторических шахт, находящихся под управлением. Оба испытали очень мало современных исследований.
Теперь мы знаем из подземных планов и разведки шахт, что Desire является одним из крупнейших подземных горнодобывающих комплексов в Голдфилде с историческими подземными выработками, простирающимися на километры.
Рудник Желания имеет протяженность 1,5 км по простиранию и 3,2 км по падению, что делает его одним из крупнейших неразведанных старых рудников, находящихся в управлении. Комплекс Desire Mine разрабатывал Португальский риф, производя примерно 170 тыс. унций золота из 563 тыс. тонн с содержанием золота 9,41 г/т. Район шахты перекрывает части ферм Граскоп 564КТ, Дезире 563КТ (10167 МР), Пониескранс 543КТ (83 МР) и Гротфонтейн 562КТ (341 МР).
Председатель Theta Билл Гай прокомментировал: «Результаты отбора проб, взятых как на рудниках Desire, так и на рудниках Беверли-Хиллз, очень обнадеживают, поскольку результаты указывают на высокие содержания в этих рудниках. В настоящее время рудник Беверли-Хиллз запланирован и запланирован как часть жизни Франкфуртских рудников. мой.
На руднике Желания находится большая система плоских рифов, результаты отбора проб с высоким содержанием согласуются с историческими планами оценки рудника. На руднике «Желание» будут проведены дальнейшие работы по отбору проб и тестированию в рамках непрерывного исследования 43 исторических рудников, находящихся под управлением.
Постоянная группа на месте продолжит работу по отбору проб и разведке. Группа находится на пути к завершению DFS во втором квартале 2022 года. Геотехнические исследования были проведены в соответствии с планом и дали обнадеживающие результаты. Продолжались металлургические испытания с массовыми образцами (около 1,5 тонны на рудник), взятыми с рудников , Ритфонтейн и CDM. Эти образцы в настоящее время находятся в лаборатории.
Команда завершила окончательный этап определения объема работ по праву на добычу полезных ископаемых 83. Окончательный отчет об определении объема теперь будет оцениваться Департаментом минеральных ресурсов и энергетики, и после его утверждения процесс перейдет к этапу выдачи разрешений на оценку воздействия на окружающую среду.
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о Theta Gold Mines Limited
Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) — компания по разработке золота, владеющая рядом перспективных золотых активов во всемирно известном южноафриканском золотодобывающем регионе. Эти активы включают в себя несколько проектов по добыче золота с высоким содержанием на поверхности и в приповерхностных слоях, которые обеспечивают ценовые преимущества по сравнению с другими производителями золота в регионе.
Основной проект Theta Gold Mines расположен рядом с историческим золотодобывающим городом Пилгримс-Рест в провинции Мпумаланга, примерно в 370 км к северо-востоку от Йоханнесбурга по дороге или в 95 км к северу от Нелспрута (столица провинции Мпумаланга). После мелкосерийного производства в 2011-2015 гг. Компания в настоящее время сосредоточена на строительстве новой фабрики по переработке золота в пределах утвержденной площади на фабрике TGME, а также на переработке оксидной золотой руды на карьере Тета. Ожидается, что близлежащие открытые и подземные рудники и перспективные объекты будут дополнительно оценены в будущем.
Компания стремится построить прочную производственную платформу мощностью более 100 тыс. унций в год, базирующуюся в основном на неглубоких, карьерных или штольневых источниках добычи твердых пород. Theta Gold Mines имеет доступ к более чем 43 историческим рудникам и разведочным площадям, к которым можно получить доступ и исследовать, с зарегистрированным историческим объемом добычи более 6,7 млн унций.
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Theta Gold Mines Limited