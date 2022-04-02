Sydney, April 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - Разработчик чистого лития Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) сообщает, что отбор лития в объеме около 25 000 тонн в год (т/год) из проекта Качи был подписан в не имеющем обязательной силы Меморандуме о взаимопонимании. (МоВ) с Ford Motor Company (Ford).
Лейк и Форд подписали необязательный меморандум о взаимопонимании в отношении поставок лития
Лейк и Форд подписали необязательный меморандум о взаимопонимании в отношении поставок лития
- Предложение о закупке примерно 25 000 тонн лития в год (т/год) с проекта Качи в необязательном соглашении с Ford Motor Company.
- Стратегическое сотрудничество между Ford и Lake, которое будет сопровождаться сотрудничеством с Hanwa (выпуск ASX 29 марта 2022 г.) для полной разработки цепочки поставок чистого лития для удовлетворения глобальных экологических требований к электромобилям.
- Второй необязательный соавтор МоВ, дополнительно снижающий риски проекта для финансистов и инвесторов.
«Как мы уже сообщали, Ford углубляется в цепочку поставок аккумуляторов», — сказала Лиза Дрейк, вице-президент Ford по индустриализации электромобилей.
«Это одно из нескольких соглашений, которые мы изучаем, чтобы помочь нам получить сырье для поддержки нашего агрессивного ускорения электромобилей», — сказала она.
«И Lake, и Ford видят в этом возможность для потенциального долгосрочного соглашения с возможностью расширения экологически ответственного производства и участия в других проектах Lake, чтобы обеспечить доступность высококачественных литиевых продуктов для Ford», — сказал Стив Промниц, управляющий директор Lake. Директор, сказал.
«Этот меморандум о взаимопонимании с Ford поддерживает стратегию Lake, заключающуюся в том, чтобы стать ключевым независимым поставщиком в глобальных цепочках поставок лития и обеспечить безопасность поставок клиентам».
Председатель Lake's Стю Кроу сказал, что финансирование проектов все больше привязывается к полномочиям ESG, и что инвесторы, поставщики долговых обязательств, покупатели и их клиенты требуют, чтобы новые литиевые проекты соответствовали строгим стандартам ESG.
«Повышение внимания клиентов и потребителей к экологическим и этическим требованиям производства лития заставляет нас сосредоточиться на устойчивой добыче», — сказал Кроу.
«Lake Resources стремится интегрировать методы устойчивого развития во все наши операции, сводя к минимуму наше воздействие на окружающую среду и способствуя будущему экологически чистой энергии.
«Этот меморандум о взаимопонимании с Ford следует за меморандумом о взаимопонимании Hanwa. Вместе с ориентировочным предоставлением экспортно-кредитными агентствами Великобритании и Канады кредитного финансирования примерно на 70 процентов требований к капиталу проекта Качи, это обеспечивает основу для поддержки программы Lake TARGET 100, которая цель - ежегодно производить 100 000 тонн литиевого химиката высокой чистоты на рынок к 2030 году", - сказал он.
Форд дал согласие на этот выпуск на рынок. Lake сообщит рынку о ходе реализации меморандума о взаимопонимании с Ford, как только сможет это сделать.
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
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Lake Resources NL