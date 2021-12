Snow Lake ลิเธียม Update

Melbourne, 1 เดือนธันวาคม 2021 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited ( ASX:NVA ) ( FRA:QM3 ) ( OTCMKTS:NVAAF ) ยินดีที่จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ Snow Lake Resources (Snow Lake) ที่เป็นเจ้าของโดยส่วนใหญ่ Thompson Brothers Lithium ProjectSnow Lake Lithium ประกาศขยายพื้นที่การถือครองที่ดินในแมนิโทบาSnow Lake Resources Ltd. ( NASDAQ:LITM ) ("Snow Lake") ได้เพิ่มเอเคอร์ที่สำคัญให้กับคุณสมบัติการสำรวจในแมนิโทบาโดยการอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมที่ต่อเนื่องกับบล็อกการอ้างสิทธิ์ปัจจุบันที่มีทรัพยากรลิเธียม Herb Block ใหม่ประกอบด้วยการอ้างสิทธิ์ 22 รายการหรือ 7,875 เอเคอร์ (3,187 เฮกตาร์) ดังนั้นจึงเพิ่มพื้นที่ทั้งหมดของ Snow Lake เป็น 21,703 เอเคอร์ (8,783 เฮกตาร์) (ดูรูปที่ 1.0 ในลิงค์ด้านล่าง) Snow Lake มีพื้นที่เดิมพัน 13,828 เอเคอร์ (5,596 เฮกตาร์) ก่อนการขยายนี้ และ Herb Block แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 57% ในการอ้างสิทธิ์การสำรวจของบริษัทตามเอเคอร์*หากต้องการดูตารางและตัวเลขกรุณาเยี่ยมชม:https://abnnewswire.net/lnk/C81Y40QAเกี่ยวกับ Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) คือนักสำรวจและผู้พัฒนาแบบไดนามิกในย่าน Estelle Gold ซึ่งเป็นย่านหลักในย่าน Tintina gold กลยุทธ์ของ Nova คือการเพิ่มทรัพยากร 4.7Moz ปัจจุบันอย่างมากในโอกาสที่ Korbel ต่อจากนั้นเพื่อล็อคมูลค่าต่อไปด้วยการย้าย Korbel ไปสู่การผลิตในขณะที่เพิ่มฐานทรัพยากรข้ามท่อของเป้าหมายภายในเขตทองคำ Estelle Nova Minerals ยังถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ใน Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) และ RotorX Aircraft Manufacturing Co.