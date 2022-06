Melbourne, 25 เดือนพฤษภาคม 2022 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) จัดทำแอนิเมชั่น 3 มิติของโครงการ Estelle และแหล่งฝากเงินโดยรอบในอลาสก้า บริษัทได้กำหนดทองคำเกือบ 10 ล้านออนซ์ภายในโครงการ และกำลังเข้าใกล้สถานะของผู้ผลิตทองคำระดับ 1ในช่วงสามปีนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนบริษัท บริษัทได้นำสินทรัพย์มาสู่ขั้นตอนการสำรวจขั้นสูง ด้วยค่าใช้จ่ายในการค้นพบเพียง 3.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ทองคำหากต้องการดูวิดีโอแอนิเมชั่น โปรดไปที่:https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nvaเกี่ยวกับ Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) คือนักสำรวจและผู้พัฒนาแบบไดนามิกในย่าน Estelle Gold ซึ่งเป็นย่านหลักในย่าน Tintina gold กลยุทธ์ของ Nova คือการเพิ่มทรัพยากร 4.7Moz ปัจจุบันอย่างมากในโอกาสที่ Korbel ต่อจากนั้นเพื่อล็อคมูลค่าต่อไปด้วยการย้าย Korbel ไปสู่การผลิตในขณะที่เพิ่มฐานทรัพยากรข้ามท่อของเป้าหมายภายในเขตทองคำ Estelle Nova Minerals ยังถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ใน Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) และ RotorX Aircraft Manufacturing Co.