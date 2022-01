Ver em outros idiomas



Magnis Energy Technologies Limited ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) tem o prazer de anunciar resultados significativos do programa de bateria EFC obtido usando células comerciais de 7Ah. As células são desenvolvidas usando a tecnologia BMLMP pelo parceiro da Magnis, Charge CCCV, LLC. ("C4V"). Magnis possui uma participação de 9,65% na C4V.Resultados de carregamento extra rápidoO programa FC anunciado anteriormente em 22 de junho de 2021 terminou recentemente com um grande sucesso. O programa usou células 2-3Ah que tinham uma taxa de retenção de mais de 60% nas taxas 2C-2C (30 min de carga e 30 min de descarga) após mais de 6.000 ciclos e, nesse ponto, a decisão foi feita para acelerar o programa EFC usando maior células comerciais.Houve pequenos atrasos na instalação de energia de alta tensão no prédio para executar esses testes, pois a corrente de carga necessária é de até 70 Amp.O programa EFC possui células funcionando atualmente com uma carga de 15 minutos e taxa de descarga variável como parte dos protocolos de teste iniciais. Até à data, os resultados recebidos têm sido muito entusiasmantes, com mais de 250 ciclos alcançados sem qualquer perda de capacidade.O plano é levar este programa a mais de 3.000 ciclos e, em seguida, executar novos programas em uma corrente mais alta para atingir uma carga de 10 minutos e, em seguida, uma carga de 6 minutos.A célula otimizada ainda está dentro da densidade de energia de 95% de uma célula de energia normal, o que significa perda de densidade de energia mínima. Essa densidade de alta potência sem cobalto e níquel para uma célula não LFP torna a tecnologia do C4V líder no mercado.Os testes foram feitos a 90% DOD, o que equivale a uma energia máxima sendo infundida e retirada durante os ciclos de carga e descarga. Essas células foram feitas com processos escalonáveis padrão, bem como materiais usados de fornecedores altamente qualificados que permitirão o aumento de escala da tecnologia com variabilidade limitada, levando a um lançamento rápido no mercado.Significância dos resultadosOs setores que exigem EFC ou FC incluem o setor de transporte, pois eles estão constantemente na estrada e os resultados anunciados hoje podem ser uma virada de jogo para eles. O verdadeiro significado vem do número de ciclos juntamente com os tempos de carregamento.Tradicionalmente, as baterias usadas na indústria de EV têm atualmente até 80% de retenção após aproximadamente 1.000 ciclos usando taxas de carregamento mais baixas. Quando taxas de carregamento rápido constantes são aplicadas, a vida útil da bateria diminui drasticamente.Os resultados de hoje não mostram perda de capacidade após 250 ciclos com carga de 15 minutos.Programa de ônibus da EFC do estado de Nova York NYSERDAO programa NYSERDA EFC Bus começou com vários atrasos de todas as partes com as baterias fornecidas no segundo trimestre de 2021. O feedback até o momento foi muito positivo, com dados específicos esperados para o primeiro trimestre de 2022.O Programa é financiado pela NYSERDA e tem o objetivo de ilustrar que a tecnologia C4V EFC pode ser aplicada aos ônibus de trânsito estaduais no estado de Nova York.O presidente do C4V, Dr. Shailesh Upreti, comentou: "Estamos fazendo um progresso significativo em termos de mudança da arquitetura da célula e nossa receita para desenvolver designs de carga extra rápida. Nosso objetivo final é atingir 10.000 ciclos com taxas de 10C (tempo de carga de 6 min) e no nos últimos 12 meses, ganhamos uma visão significativa que nos permitiu fazer um progresso significativo em direção a esse objetivo. Nosso sem óxido (privado de oxigênio) ao lado de nenhuma tecnologia de cobalto e níquel nos permite ir extremos nas taxas de carga e descarga sem gerar muito calor para comprometer a segurança. "O presidente da Magnis, Frank Poullas, comentou: "Os proprietários de EVs compreenderão a importância das tecnologias EFC / FC, que também são essenciais para uma série de indústrias e os resultados iniciais de hoje usando células comerciais são muito empolgantes.""Esperamos fornecer mais resultados em um futuro próximo e trabalhar para produzir essas células para uso comercial na fábrica de baterias de íons de lítio iM3NY."* Para visualizar o gráfico de desempenho da bateria, visite:Sobre Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) está envolvida e tem investimentos estratégicos em vários aspectos da cadeia de abastecimento de eletrificação, incluindo a fabricação de células de bateria de íon de lítio com credenciamento verde, tecnologia de bateria de ponta e materiais de ânodo de alta qualidade e alto desempenho. A visão da empresa é permitir, apoiar e acelerar a transição de energia verde crítica para a adoção de Mobilidade Elétrica e Armazenamento de Energia Renovável.