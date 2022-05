Ver em outros idiomas



GoldFund.io ( CRYPTO:GFUN ) anuncia que a empresa iniciou sua produção de rodadas de ouro de meia onça troy estampadas com o logotipo GoldFund Boar Head.A produção das rodadas de ouro de 15,55 gramas agora ocorre em paralelo com a produção e venda de rodadas de ouro de 1,5 gramas que a empresa projetou e produziu historicamente.Tim Mckinnon, presidente e CEO da GoldFund.io disse: "Estamos muito animados em anunciar a produção das rodadas de meia onça. Tem sido o objetivo da empresa produzir unidades de tamanho maior, com o objetivo de alcançar uma onça troy de ouro em O futuro. Os cartuchos GoldFund de meia onça com nosso logotipo é algo que esperávamos há algum tempo. Agora adquirimos as ferramentas apropriadas para duas variantes dos cartuchos de ouro maciço."A plataforma GoldFund.io tem mais de 1.700 detentores do token GoldFund negociável em bolsa ERC20 ( CRYPTO:GFUN ), lançado em 2018. A empresa está antecipando relacionamentos frutíferos com empresas de mineração de ouro, com o objetivo de permitir transações de swap entre o GoldFund. io Token e as rodadas GoldFund Gold fabricadas com ouro fornecido por nossas parcerias de mineração.A GoldFund.io está desenvolvendo sua própria troca de moeda digital, onde a criptomoeda pode ser trocada por ouro das parcerias de mineração da empresa.O token GFUN ERC20 está sendo negociado no Catex.io:Sobre o Catex.ioA Cat.Ex, fundada em agosto de 2018, é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, com comunidades globais instaladas no Brasil, Coreia do Sul, Bangladesh, Rússia, Turquia, Oriente Médio, Índia, Indonésia e Estados Unidos. A bolsa usa um processo chamado mineração de transações para permitir que os usuários coletem dividendos de sua plataforma de participação nos lucros.Sobre GOLDFund.ioFornecimento de capital para mineração e investimento em metais preciosos, ao mesmo tempo em que fornece liquidez para moedas de criptomoedas transacionáveis usando Blockchain Security. GoldFund.io também opera o GoldFund Cryptocurrency Exchange, onde o ouro pode ser trocado por ativos de criptomoeda.