Vango Mining Limited (
00 Vango 活動計劃將用於開展活動的策略性將用於推動項目中廣泛開展的資源鑽研計劃，公司計劃22 瑪麗在之前的22 年之前的計劃中結束了之前的資源升級和升級成本。
萬古的業務目標是項目發展為一個可觀的長期生產。
Vango 執行總裁布魯斯·麥金尼斯 (Bruce McInnes) 說：
"這個很高興歡迎 Collins St Vango 的投資者。升級方案新價值基金我們能夠在 Marymia 項目中獲得顯著的成果，包括現有的大量資源。另外，我們看看到對公司和剩餘提供資金的條件。"
CSVF 聯合創始人兼首席投資官 Vas Piperoglou 表示：
"資金很容易通過友好的可列入當前萬高提供的資金。我們能夠轉換和未來潛在的資金，非常高興通過萬能的團隊實施的系統性增值計劃來幫助和股東增加幫助。 "
證監會將通過分兩批發行的公司向 A 萬美元認購。 第 1 批將根據澳大利亞發行所上市規則 7.1 以公司現有能力。 第 2 批將根據《公司法》和 SX 上市規則萬經高股東申請後發行。
資助計劃的主要條款
1.公司發行價為 750 750 美元）轉換為 0000 萬實際年價值股份額為兌換價值 1）股票（0 美元，普通股，%CSV 價格為公司認購 0.06 美元支付（1.5127.5 萬美元） （第一批）；和
2. 根據公司未來的資金需求，公司在第一批可轉換發行後選擇發行後 12 月內，在與第一批可轉換的額外條款中，根據價格條款，公司將發行的可轉換協議，認購250 美元，面值為 3 萬股 2.5 美元，CSVF 可能以 3 萬份的 0.06 美元兌換價格將其轉換為 5040 萬股（第 2 次）。
3.如果轉換任何股份會導致其持有超過已發行的20%的相關權益，CSVF可能不會轉換任何轉換結果。
4. 在可兌換股票發行後第一批的還款日，公司必須通過向CSVF支付償還的可兌換股票據面值來贖回所有在還款日之前未轉換為股份的第一批的可換股票據。
5. 可在其他方面使用此類交易的典型條款交換據和證券文件的發行條款。
6. 認准第一批可轉帳後，公司必須立即支付 2.5% 的啟動費（187,500 美元的費用以第一批 750 萬美元的資金支付）。
7. 保證可以兌換下對公司的第一級資產，公司必須墊底。
內容關於: Vango Mining Limited
Vango Mining Limited (ASX:VAN) 是一家礦產勘探礦業公司，其雄心是通過在西澳大利亞中西部地區開發 100% 擁有的 Marymia 金礦項目 (Marymia)，成為西澳的高品位金礦商。該項目包括超過 300 公里的 45 個已授予的採礦租約。它擁有已建立的 1Moz @ 3g/t Au 高品位資源，以 Trident 礦床為支撐，其資源量為 410koz @ 8g/t Au，在深度/沿走向立即延伸。
Marymia 項目有潛力成為澳大利亞最大的高檔生產商之一。 Marymia 地區的綠石帶包括六個主要的黃金走廊，這些走廊在超過 100m 的深度時基本上未經測試，並得到了廣泛的鑽井和地球物理數據庫的支持。 1992 年至 2001 年之間的先前採礦活動幾乎全部來自露天礦，生產了 580,000 盎司黃金。
Vango 專注於發展其高品位黃金資源，以支持 Marymia 擬議的獨立金礦開采和生產運營。該項目位於罷工沿線，緊鄰高級黃金 (CVE:SGI) Plutonic 金礦以北，該礦已生產超過 5.5Moz 的黃金。
聯絡Bruce McInnes
Executive Chairman
Vango Mining Limited
E: info@vangomining.com
T: +61 418 183 466
W: www.vangomining.com
Media and Investor Inquiries
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T: +61 420 991 574
Link: Vango通過新戰略投資者獲得1000萬美元
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