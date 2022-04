Ver en Otros Idiomas



Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) se complace en anunciar que ha obtenido un paquete de financiación de $10,0 millones de Collins St Value Fund (CSVF) para avanzar en la exploración y el desarrollo en el Proyecto de oro Marymia insignia de la Compañía (Marymia, el Proyecto) en el Región del Medio Oeste de Australia Occidental.Este financiamiento estratégico se utilizará para continuar avanzando en la extensa campaña de perforación de expansión de recursos de Vango y la planificación previa a la mina en el Proyecto Marymia, donde la Compañía planea confirmar una actualización de recursos para fines de la primera mitad del calendario 2022 y capital de trabajo.El objetivo de Vango es convertir el Proyecto en una operación sustancial de producción de oro a largo plazo.El presidente ejecutivo de Vango, Bruce McInnes, dijo:"Estamos encantados de dar la bienvenida a Collins St Value Fund como nuevo inversionista estratégico en Vango. Este paquete de financiamiento nos permitirá obtener ganancias significativas que mejoran el valor en el Proyecto Marymia, incluida una actualización del importante recurso existente del Proyecto. Además, vemos la financiamiento en términos atractivos para la Compañía y los accionistas".El cofundador y director de inversiones de CSVF, Vas Piperoglou, dijo:"Estamos orgullosos de financiar a Vango a través de una nota convertible amistosa. Con nuestro financiamiento actual y futuro potencial, nuestro equipo está extremadamente emocionado de ayudar a agregar y aumentar la riqueza de los accionistas a través de iniciativas sistemáticas de valor agregado que llevará a cabo el equipo de Vango".CSVF suscribirá notas convertibles mediante el pago de $10,0 millones a la Compañía, en dos tramos. El Tramo 1 se emitirá bajo la capacidad existente de la Compañía bajo la Regla de Cotización 7.1 de ASX. El Tramo 2 se emitirá sujeto a la aprobación de los accionistas por parte de los accionistas de Vango de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas y las Reglas de Cotización de ASX.Términos clave del paquete de financiación1. La emisión de la Compañía de notas convertibles con un valor de suscripción de $7.5 millones y un valor nominal de $9.075 millones (una tasa de interés efectiva de 10% anual), que pueden ser convertidas por CSVF por un precio de conversión de $0.06 por Compañía ordinaria totalmente acción pagada (Acción) en 151,25 millones de Acciones (Tramo 1); y2. A elección de la Compañía, que estará sujeta a los requisitos futuros de fondos de la Compañía, dentro de los 12 meses posteriores a la emisión de los bonos convertibles del Tramo 1 y, de lo contrario, en los mismos términos que los bonos convertibles del Tramo 1, la Compañía emitirá bonos convertibles adicionales con un valor de suscripción de $ 2,5 millones y un valor nominal de $ 3,025 millones que CSVF puede convertir por un precio de conversión de $ 0,06 por Acción en 50,4 millones de Acciones (Tramo 2).3. CSVF no podrá convertir ningún pagaré convertible si dicha conversión le llevaría a tener una participación relevante en más del 20% del total de las Acciones emitidas.4. En la fecha de reembolso, que es dos años después de la emisión de los bonos convertibles del Tramo 1, la Compañía debe rescatar todos los bonos convertibles del Tramo 1 que no se hayan convertido en Acciones antes de la fecha de reembolso mediante el pago del valor nominal pendiente de los bonos convertibles a CSVF. .5. Los términos de emisión de las notas convertibles y los documentos de garantía son, por lo demás, los términos típicos para una transacción de esta naturaleza.6. Inmediatamente después de la suscripción de las notas convertibles del Tramo 1, la Compañía debe pagar a CSVF una tarifa de establecimiento de 2.5% (siendo una tarifa de $187,500 compensada contra los fondos del Tramo 1 de $7.5 millones).7. Para garantizar los fondos anticipados bajo las notas convertibles, la Compañía debe otorgar a la CSVF una garantía de primer rango sobre los activos de la Compañía.Acerca de Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) es una empresa minera de exploración de minerales con la ambición de convertirse en una minera de oro de WA de alto grado mediante el desarrollo del proyecto de oro Marymia Gold Project (Marymia) de propiedad total en la región del medio oeste de Australia Occidental. El Proyecto comprende 45 arrendamientos mineros otorgados sobre 300km. Tiene un recurso establecido de alta ley de 1Moz @ 3g / t Au, respaldado por el Depósito Trident, cuyo recurso es 410koz @ 8g / t Au, con extensiones inmediatas abiertas en profundidad / a lo largo del rumbo.El Proyecto Marymia tiene el potencial de convertirse en uno de los productores de alto grado más grandes de Australia. El cinturón de piedra verde en la región de Marymia incluye seis corredores de oro principales, que permanecen en gran parte sin probar más allá de los 100 m de profundidad, respaldados por una extensa base de datos de perforación y geofísica. La minería anterior entre 1992 y 2001 produjo 580.000 onzas de oro casi en su totalidad a cielo abierto.Vango se centra en el crecimiento de su recurso de oro de alta ley para respaldar una operación de producción y extracción de oro independiente propuesta en Marymia. El Proyecto se ubica a lo largo del rumbo, inmediatamente al norte de la mina de oro plutónica de Superior Gold (CVE:SGI), que ha producido más de 5,5Moz de oro.

T: +61 420 991 574 Bruce McInnesExecutive ChairmanVango Mining LimitedE: info@vangomining.comT: +61 418 183 466W: www.vangomining.comMedia and Investor InquiriesJames MosesMandate CorporateE: james@mandatecorporate.com.auT: +61 420 991 574