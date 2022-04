Voir en d'autres langues



Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un financement de 10,0 millions de dollars du Collins St Value Fund (CSVF) pour faire progresser l'exploration et le développement du projet phare Marymia Gold de la société (Marymia, le projet) dans le Région du centre-ouest de l'Australie occidentale.Ce financement stratégique sera utilisé pour continuer à faire avancer la vaste campagne de forage d'expansion des ressources de Vango et la planification pré-mine du projet Marymia, où la société prévoit de confirmer une mise à niveau des ressources d'ici la fin de la première moitié de l'année civile 2022 et du fonds de roulement.L'objectif de Vango est de développer le projet en une importante opération de production d'or à long terme.Le président exécutif de Vango, Bruce McInnes, a déclaré :"Nous sommes ravis d'accueillir le Collins St Value Fund en tant que nouvel investisseur stratégique dans Vango. Ce financement nous permettra de réaliser des gains significatifs d'amélioration de la valeur du projet Marymia, y compris une mise à niveau de l'importante ressource existante du projet. De plus, nous voyons le financement comme étant à des conditions attractives pour la Société et les actionnaires. »Le co-fondateur et directeur des investissements de CSVF, Vas Piperoglou, a déclaré :"Nous sommes fiers de financer Vango via une note convertible amicale. Avec notre financement actuel et futur potentiel, notre équipe est extrêmement enthousiaste à l'idée d'aider à ajouter et à accroître la richesse des actionnaires via des initiatives systématiques à valeur ajoutée qui seront menées par l'équipe de Vango."CSVF doit souscrire des billets convertibles en versant 10,0 millions de dollars à la Société, en deux tranches. La tranche 1 sera émise dans le cadre de la capacité existante de la société en vertu de la règle d'inscription ASX 7.1. La tranche 2 sera émise sous réserve de l'approbation des actionnaires par les actionnaires de Vango conformément à la loi sur les sociétés et aux règles d'inscription ASX.Termes clés du package de financement1. L'émission par la Société d'obligations convertibles d'une valeur de souscription de 7,5 millions de dollars et d'une valeur nominale de 9,075 millions de dollars (un taux d'intérêt effectif de 10 % par an), qui peuvent être converties par CSVF pour un prix de conversion de 0,06 $ par société ordinaire entièrement action payée (Action) en 151,25 millions d'Actions (Tranche 1) ; et2. Au choix de la Société, qui sera soumis aux futurs besoins de fonds de la Société, dans les 12 mois suivant l'émission des billets convertibles de la Tranche 1 et autrement aux mêmes conditions que les billets convertibles de la Tranche 1, la Société émettra des billets convertibles supplémentaires avec une valeur de souscription de 2,5 millions de dollars et une valeur nominale de 3,025 millions de dollars pouvant être convertie par CSVF pour un prix de conversion de 0,06 dollar par Action en 50,4 millions d'Actions (Tranche 2).3. CSVF ne peut pas convertir d'obligations convertibles si cette conversion l'amène à détenir une participation pertinente dans plus de 20 % du total des Actions émises.4. À la date de remboursement, soit deux ans après l'émission des obligations convertibles de la Tranche 1, la Société doit racheter toutes les obligations convertibles de la Tranche 1 non converties en Actions avant la date de remboursement en payant la valeur nominale restante des obligations convertibles à CSVF .5. Les conditions d'émission des billets convertibles et des documents de sécurité sont par ailleurs aux conditions typiques d'une transaction de cette nature.6. Immédiatement après la souscription des billets convertibles de la Tranche 1, la Société doit payer à CSVF une commission d'établissement de 2,5 % (soit une commission de 187 500 $ compensée par les fonds de la Tranche 1 de 7,5 millions de $).7. Afin de garantir les fonds avancés au titre des obligations convertibles, la Société doit accorder au CSVF une sûreté de premier rang sur les actifs de la Société.A propos Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) est une société d'exploration minière qui a l'ambition de devenir un mineur d'or à haute teneur en WA en développant le projet Marymia Gold (Marymia) détenu à 100 % dans la région du centre-ouest de l'Australie occidentale. Le Projet comprend 45 baux miniers accordés sur 300 km. Il a une ressource établie à haute teneur de 1Moz @ 3g/t Au, soutenue par le gisement Trident, dont la ressource est de 410koz @ 8g/t Au, avec des extensions immédiates ouvertes en profondeur/le long de la direction.Le projet Marymia a le potentiel de devenir l'un des plus grands producteurs australiens de produits de haute qualité. La ceinture de roches vertes de la région de Marymia comprend six corridors aurifères majeurs, qui restent en grande partie non testés au-delà de 100 m de profondeur - soutenus par une vaste base de données de forage et géophysique. L'exploitation minière précédente entre 1992 et 2001, a produit 580 000 onces d'or presque entièrement à partir de mines à ciel ouvert.Vango se concentre sur la croissance de ses ressources aurifères à haute teneur pour soutenir une opération d'extraction et de production d'or autonome proposée à Marymia. Le projet est situé le long de la direction, immédiatement au nord de la mine d'or plutonique de Superior Gold (CVE:SGI) qui a produit plus de 5,5 Moz d'or.

T: +61 420 991 574 Bruce McInnesExecutive ChairmanVango Mining LimitedE: info@vangomining.comT: +61 418 183 466W: www.vangomining.comMedia and Investor InquiriesJames MosesMandate CorporateE: james@mandatecorporate.com.auT: +61 420 991 574