グローバルなオンライン賭博事業者である PlayUp Limited (「PlayUp」) と、株式公開されている特別目的の買収会社である IG Acquisition Corp. ( NASDAQ:IGAC ) は本日、企業結合契約と付随するスキーム実施証書を締結したことを発表しました。これにより、PlayUp は新たに設立されたアイルランドの会社 (「親会社」) を通じて NASDAQ に上場します。この取引の価値は PlayUp に 3 億 5000 万ドルです。この取引は、通常の完了条件を満たすことを条件として、2023 年の第 1 四半期に完了する予定です。2014 年に設立された PlayUp は、グローバルなスポーツ、エンターテイメント、賭博事業者であり、独自の独自技術を開発してブランドとサービスを強化しています。法律が更新され、消費者がオンラインでの賭けの採用を拡大したことにより、賭け部門全体は過去数年間で前例のない速度で成長しました。IGAC は、PlayUp が、消費者が幅広い形式の賭け (デイリー ファンタジー、スポーツ ベッティング、スロット、テーブル ゲーム、カジノ ゲーム、E スポーツ、宝くじ、懸賞など) に参加できる最初の完全に統合されたテクノロジ プラットフォームを構築できる独自の立場にあると考えています。 1 つのアカウント、1 つのデジタル ウォレットで、世界中どこでも合法です。 PlayUp の総収益は前年比 56% 増 (2021 年 21 月期) です。膨大な数の業界関係者をほぼ 2 年間調査した結果、IGAC チームは PlayUp が長期的に成功する可能性が最も高い会社であると結論付けました。グローバルベッティング製品を確立する上で最も困難な部分は規制とライセンスであることを考えると、IGAC は、規制を形成する上でのプリンシパルの専門知識が、PlayUp の独自の高度なプラットフォームと組み合わされて、説得力のあるパートナーシップを生み出すと信じています。「現在、消費者が 1 回のサインオンであらゆる種類の賭け製品にアクセスできるプラットフォームはありません。一般に、業界の競合他社はいずれかの製品に集中することを選択しています。IGAC と PlayUp は同じビジョンを共有しています。オンラインベッティング業界は、世界中の伝統的および革新的なベッティング製品の最も包括的なスイートを 1 つのアプリにまとめました. この取引により、PlayUp はオンラインの未来のための真の単一の目的地というビジョンを拡大し続けるために、新たな資本へのアクセスを提供することが期待されています.賭ける」と、IGAC の最高経営責任者である Christian Goode 氏は述べています。「PlayUpは、この取引により、独自のテクノロジーへの投資を継続し、将来の比類のないエンターテイメントおよび賭けのプラットフォームになるという私たちの願望を実現できると信じています。私たちは、プレイヤーがすでに愛している製品に賭ける経験を強化できる世界を思い描いています。さらに、AR や VR などの新しいテクノロジーを取り入れた次世代の没入型ベッティング製品とやり取りすることもできます」と、PlayUp Limited の CEO、Daniel Simic 氏は述べています。取引の一環として、ダニエル・シミックは統合会社のグローバルCEOの肩書きを保持します。業界のベテランである IGAC の会長である Bradley Tusk と IGAC の最高経営責任者である Christian Goode が、新しい合併会社に加わります。 Tusk は統合会社の取締役会の会長に、Goode は PlayUp の米国事業の社長に就任します。 IGAC チームは、何十年にもわたる専門知識を結集して、新しい米国市場で立ち上げ、あらゆる形態のオンライン ベッティングでデジタル体験を提供するプラットフォームを消費者に提供します。「PlayUp は、オンライン ベッティングの未来に対する私たちの共通のビジョン、つまり、1 つのアプリと 1 つのデジタル ウォレットから、あらゆる種類のデジタル ベッティングを消費者に提供するプラットフォームの実現に最も近いと信じているため、この取引に興奮しています。それが合法化された世界です」と、IGACのブラッドリー・タスク会長は語った。PlayUp は複数の法域でオンライン ベッティング ライセンスを保持しており、現在オーストラリア、ニュージーランド、インド、および米国のいくつかの規制対象州で運営されています。取引概要この取引は、完了時に PlayUp を 3 億 5000 万ドルと評価しています。この取引は、IGAC の取締役会によって満場一致で承認され、PlayUp の取締役会によって満場一致で承認されました。 PlayUp Limitedの株主とIGACの株主の承認、規制当局の承認(オーストラリア、ニュージャージー、コロラドを含む)、オーストラリアの裁判所の承認と独立した専門家が、この取引が PlayUp の株主にとって最善の利益になることを確認します。事業統合契約の調印と同時に、親会社は、Yorkville Advisors Global, LP が管理するファンドである YA II PN, Ltd. と 7,000 万ドルのスタンドバイ エクイティ購入契約を締結し、クロージング後に統合会社に追加の流動性を提供します。このタイプの施設の慣習的な条件に従います。アドバイザー- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP は、IG Acquisition Corp の法律顧問を務めています。ペンシルベニア州の Richards, Layton and Finger は、IG Acquisition Corp のデラウェア州特別顧問を務めています。- DLA Piper が法律顧問を務め、Innovation Capital, LLC が PlayUp の財務顧問を務めています。*リリースを表示するには、次のサイトにアクセスしてください。概要 IG Acquisition Corp.IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) は、会長のブラッドリー タスク、最高経営責任者のクリスチャン グッド、最高財務責任者のエドワード ファレルが率いる特別目的買収会社です。 IG Acquisition Corp.は2020年10月に新規株式公開を完了し、合併、資本証券取引所、資産買収、株式購入、再編、または1つ以上の企業との同様の事業結合を達成する目的で、約3億ドルの現金収入を調達しました。

概要 PlayUpPlayUpは、面白くてやりがいのある責任あるオンラインベッティングサービスを提供することにより、クライアントの生活を豊かにする次世代のエンターテインメントおよびテクノロジーグループです。 PlayUpの中核となるのは、革新的な賭け技術を社内で開発して、ブランドを強化し、世界クラスのユーザーエクスペリエンスを提供することです。そのエネルギーは、彼らがプレイするゲームとのより深いつながりを求める熱心で情熱的なユーザーのニーズを満たすことに焦点を当てています。PlayUpの使命は、オンラインベッティングを、スポーツベッティング、Fixed-Odds Racing(Horses and Greyhounds)、iGaming、Esports、Daily Fantasy Sports(DFS)を含む1つのプラットフォームに統合することです。ここでは、オーストラリア最大、そして実際には世界最大の賞金プールのいくつかをホストしています。競争力のあるピアツーピアのオンラインベッティングで。同社は複数の法域でオンライン賭博のライセンスを保持しており、現在オーストラリア、ニュージーランド、インド、およびいくつかの規制対象の米国の州で事業を行っています。

Jane Morgan
jane.morgan@playup.com
T: +61-405-555-618