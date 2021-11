Ânodo de densidade de energia 30% mais alta alcançado em LiB

Perth, Nov 25, 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) tem o prazer de anunciar um avanço significativo na tecnologia de bateria de íon-lítio por seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento em Perth, Austrália Ocidental.Após quase 12 meses de trabalho desafiador, a Altech finalmente "quebrou a barreira do silício" e produziu e testou com sucesso uma série de materiais de ânodo de bateria de íon de lítio que têm capacidade de retenção 30% maior em comparação com materiais de ânodo de bateria de íon de lítio convencionais. Para alcançar seu avanço, a Altech combinou com sucesso partículas de silício que foram tratadas com sua tecnologia patenteada inovadora, com grafite normal de bateria para produzir um eletrodo de bateria de íon-lítio contendo um ânodo composto de grafite / silício. Quando energizados, esses materiais mantinham 30% a mais de capacidade em comparação com um anodo convencional de grafite apenas. Os materiais foram então submetidos a uma série de testes durante um período de tempo, incluindo ciclos de carga e descarga. A partir de testes de laboratório, os impedimentos anteriormente não resolvidos para o uso de silício em ânodos de bateria de íon-lítio são: intumescimento das partículas de silício; perda de capacidade proibitiva no primeiro ciclo de até 50%; e a rápida degradação da bateria parece ter sido substancialmente superada durante os testes da Altech com as baterias compostas de grafite / silício.A indústria de baterias de íon de lítio declarou que a mudança de etapa necessária para aumentar a densidade de energia da bateria de íon de lítio e reduzir os custos é introduzir silício nos ânodos da bateria, já que o silício tem ~ dez vezes a capacidade de retenção de energia em comparação com o grafite. O metal de silício é identificado como o material de ânodo mais promissor para a próxima geração de baterias de íon-lítio. No entanto, até agora, o silício não podia ser usado em baterias comerciais de íon-lítio devido a duas desvantagens críticas. Em primeiro lugar, as partículas de silício se expandem em até 300% em volume durante a carga da bateria, causando inchaço, fratura e, por fim, falha da bateria. O segundo desafio é que o silício desativa uma alta porcentagem dos íons de lítio em uma bateria. Os íons de lítio são tornados inativos pelo silício, reduzindo imediatamente o desempenho e a vida útil da bateria. A indústria está em uma corrida para quebrar a barreira do silício.A tecnologia potencialmente revolucionária da Altech demonstrou que as partículas de silício podem ser modificadas para resolver o enfraquecimento da capacidade causado pelos problemas de dilatação e perda de capacidade no primeiro ciclo. Depois de quase 12 meses de extensa pesquisa, desenvolvimento e testes em seu laboratório em Perth, Austrália Ocidental, a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Altech chefiada pelo Dr. Jingyuan Liu finalmente resolveu o problema do silício.Em uma série de testes, o anodo da bateria de íon de lítio Altech teve uma capacidade média de retenção de energia de ~ 430 mAh / g em comparação com o ânodo de uma bateria de íon de lítio normal em cerca de 330 mAh / g, sendo 30% maior. É importante ressaltar que as baterias Altech demonstraram boa estabilidade e desempenho de ciclismo.O diretor-gerente, Iggy Tan, disse que "esta grande conquista não é apenas um avanço significativo para a Altech, mas também para a indústria de baterias de íon-lítio em geral. Especialmente devido à declaração pública de 2020 da fabricante de veículos elétricos dos EUA Tesla, que disse que seu objetivo é aumentar a quantidade de silício em suas baterias para alcançar melhorias na densidade de energia e vida útil da bateria. Uma bateria de íon-lítio com capacidade de energia 30% maior se traduziria não apenas em benefícios de custo significativos, mas também em alcance potencialmente maior para eletricidade A Fase 2 do planejado programa de pesquisa e desenvolvimento da Altech verá a Companhia se empenhar em melhorar o aumento de energia de 30%, podendo incluir a montagem de uma planta piloto para produção do material compósito em maior volume. sua tecnologia, a subsidiária de 75% da empresa Altech Industries Germany GmbH já iniciou um estudo de pré-viabilidade para construção de uma fábrica de materiais de bateria de 10.000 tpa na Saxônia, Alemanha, para atender ao crescente mercado europeu de baterias de íon-lítio ".Uma entrevista com o diretor-gerente Iggy Tan, explicando este empolgante desenvolvimento para a Altech está disponível para visualização no site da Altech ChemicalsSobre Altech Chemicals Ltd

Altech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) tem como objetivo se tornar um dos fornecedores líderes mundiais de alumina de alta pureza (Al2O3) de 99,99% (4N) por meio da construção e operação de uma alumina de alta pureza de 4.500 tpa (HPA) planta de processamento em Johor, Malásia. A matéria-prima para a planta será obtida do depósito de caulim 100% de propriedade da empresa em Meckering, Austrália Ocidental e enviada para a Malásia.

HPA é um produto de alto valor, margem alta e muito exigido, pois é o ingrediente crítico necessário para a produção de safira sintética. A safira sintética é usada na fabricação de substratos para lâmpadas LED, wafers semicondutores usados ​​na indústria eletrônica e vidro de safira resistente a arranhões usado em relógios de pulso, janelas óticas e componentes de smartphones. Cada vez mais o HPA é usado por fabricantes de baterias de íon de lítio como revestimento do separador da bateria, o que melhora o desempenho, a longevidade e a segurança da bateria. Com a demanda global de HPA de aproximadamente 19.000 t (2018), estima-se que essa demanda crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 30% (2018-2028); em 2028, a demanda do mercado HPA será de aproximadamente 272.000 t, impulsionada pela crescente adoção de LEDs em todo o mundo, bem como a demanda por HPA por fabricantes de baterias de íon-lítio para atender o mercado de veículos elétricos em ascensão.