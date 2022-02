Lançamento do Nome do Produto Anodos de Silumina

Perth, Jan 27, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) tem o prazer de anunciar que lançou e registrou o nome do produto Silumina AnodesTM para seu material de ânodo de bateria de íon de lítio composto de silício/grafite revestido de alumina.Com base no trabalho de teste da Altech, espera-se que seu produto Silumina AnodesTM proporcione a fabricação de ânodos de bateria, que quando incorporados a uma bateria de íons de lítio, resultam em uma bateria com maior capacidade de retenção de energia em volume e peso em comparação com uma bateria usando o ânodo de bateria apenas de grafite. O principal ponto de diferenciação do Silumina AnodesTM é que ele será um material composto de partículas de silício e grafite que foram revestidas com alumina, usando a tecnologia de revestimento de alumina proprietária da Altech.Em seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento em Perth, a Altech foi bem-sucedida na aplicação de sua tecnologia de revestimento de alumina em partículas de silício e grafite, típicas daquelas usadas no ânodo de baterias de íon-lítio. O trabalho de teste de laboratório da Altech demonstrou que uma bateria de íon de lítio usando um ânodo composto de grafite composto e partículas de silício revestidas com alumina, melhor capacidade de energia da bateria, retenção de energia, vida útil e desempenho quando comparado a uma bateria de íon de lítio convencional usando apenas grafite ânodo (a tecnologia incumbente).Em 25 de novembro de 2021, a empresa anunciou um avanço significativo alcançado por seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento localizado em Perth, Austrália Ocidental. Após quase 12 meses de trabalho desafiador, a equipe RandD "quebrou a barreira do silício" e produziu com sucesso uma série de materiais de ânodo de bateria de íon de lítio, que quando testados mostraram uma capacidade de retenção de energia ~30% maior em comparação com a bateria de íon de lítio convencional apenas com grafite material anódico.Para alcançar seu avanço, a Altech combinou com sucesso partículas de silício que haviam sido tratadas com sua inovadora tecnologia de revestimento proprietária com partículas de grafite de grau de bateria regular, para produzir um eletrodo de bateria de íons de lítio contendo um ânodo composto de grafite / silício. Quando energizados, esses materiais mantinham 30% mais capacidade em comparação com um material de ânodo convencional somente de grafite. Além disso, os obstáculos anteriormente não resolvidos para o uso de silício em ânodos de bateria de íon-lítio foram o inchaço das partículas de silício; perda de capacidade proibitiva no primeiro ciclo de até 50%; e degradação rápida da bateria de cada ciclo de carga e descarga. Cada um deles também foi resolvido durante o teste de laboratório dos ânodos da bateria composta de grafite/silício da Altech. É importante ressaltar que as baterias demonstraram estabilidade e desempenho de ciclismo extremamente bons por longos períodos.A indústria de baterias de íon de lítio reconheceu que a mudança necessária para aumentar a densidade de energia da bateria de íon de lítio e reduzir o custo é introduzir silício nos ânodos da bateria, pois o silício tem cerca de dez vezes a capacidade de retenção de energia em comparação com o grafite. O silício metálico foi identificado como o material anódico mais promissor para a próxima geração de baterias de íon-lítio. No entanto, até agora o silício não podia ser usado em baterias comerciais de íons de lítio devido a duas desvantagens críticas. Em primeiro lugar, as partículas de silício se expandem em até 300% em volume durante a carga da bateria, causando inchaço das partículas, fratura e, finalmente, falha da bateria. O segundo desafio é que o silício desativa uma alta porcentagem dos íons de lítio em uma bateria. Os íons de lítio são tornados inativos pelo silício, reduzindo imediatamente o desempenho e a vida útil da bateria. A indústria está em uma corrida para quebrar a barreira do silício.A tecnologia potencialmente revolucionária da Altech demonstrou que as partículas de silício podem ser modificadas para resolver a perda de capacidade causada pelo aumento e perda de capacidade no primeiro ciclo. A fase 2 do programa RandD planejado da Altech fará com que a empresa se esforce para melhorar o aumento de energia de 30% alcançado na primeira fase.Sobre Altech Chemicals Ltd

Altech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) tem como objetivo se tornar um dos fornecedores líderes mundiais de alumina de alta pureza (Al2O3) de 99,99% (4N) por meio da construção e operação de uma alumina de alta pureza de 4.500 tpa (HPA) planta de processamento em Johor, Malásia. A matéria-prima para a planta será obtida do depósito de caulim 100% de propriedade da empresa em Meckering, Austrália Ocidental e enviada para a Malásia.

HPA é um produto de alto valor, margem alta e muito exigido, pois é o ingrediente crítico necessário para a produção de safira sintética. A safira sintética é usada na fabricação de substratos para lâmpadas LED, wafers semicondutores usados ​​na indústria eletrônica e vidro de safira resistente a arranhões usado em relógios de pulso, janelas óticas e componentes de smartphones. Cada vez mais o HPA é usado por fabricantes de baterias de íon de lítio como revestimento do separador da bateria, o que melhora o desempenho, a longevidade e a segurança da bateria. Com a demanda global de HPA de aproximadamente 19.000 t (2018), estima-se que essa demanda crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 30% (2018-2028); em 2028, a demanda do mercado HPA será de aproximadamente 272.000 t, impulsionada pela crescente adoção de LEDs em todo o mundo, bem como a demanda por HPA por fabricantes de baterias de íon-lítio para atender o mercado de veículos elétricos em ascensão.