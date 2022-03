Engenheiro de Planta Piloto de Materiais de Bateria Nomeado

Perth, Feb 15, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) tem o prazer de anunciar que a empresa de engenharia alemã Kuttner GmbH and Co. KG (Kuttner) recebeu o contrato para a engenharia final da planta piloto de revestimento de materiais de bateria a ser construída em Saxônia, Alemanha pela Altech Industries Germany GmbH (AIG). Kuttner iniciará imediatamente o trabalho de engenharia, com aquisição e construção da planta piloto a seguir. A planta piloto foi projetada para produzir 120 kg por dia de material de anodo de bateria revestido, que será disponibilizado para fabricantes de baterias e montadoras europeus selecionados.Kuttner é um empreiteiro de engenharia de plantas industriais e engenharia de aquisição e construção (EPC) com sede na Alemanha com forte experiência em design, aquisição, gerenciamento de projetos e construção e comissionamento de plantas em uma variedade de indústrias. Kuttner já concluiu projetos de usinas metalúrgicas, de tratamento de água e de efluentes gasosos na Alemanha e trouxe um valioso conhecimento local para a execução do projeto da usina piloto.Conforme anunciado pela Altech em 1 de fevereiro de 2022, o projeto preliminar da planta piloto de revestimento de materiais de bateria está agora concluído. A nomeação de Kuttner como empreiteiro de engenharia da planta piloto é o próximo passo no desenvolvimento da planta na instalação Dock3, na Saxônia, Alemanha, e no progresso da tecnologia inovadora da empresa para produzir materiais de anodo de bateria revestidos de alumina.Sobre Altech Chemicals Ltd

Altech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) tem como objetivo se tornar um dos fornecedores líderes mundiais de alumina de alta pureza (Al2O3) de 99,99% (4N) por meio da construção e operação de uma alumina de alta pureza de 4.500 tpa (HPA) planta de processamento em Johor, Malásia. A matéria-prima para a planta será obtida do depósito de caulim 100% de propriedade da empresa em Meckering, Austrália Ocidental e enviada para a Malásia.

HPA é um produto de alto valor, margem alta e muito exigido, pois é o ingrediente crítico necessário para a produção de safira sintética. A safira sintética é usada na fabricação de substratos para lâmpadas LED, wafers semicondutores usados ​​na indústria eletrônica e vidro de safira resistente a arranhões usado em relógios de pulso, janelas óticas e componentes de smartphones. Cada vez mais o HPA é usado por fabricantes de baterias de íon de lítio como revestimento do separador da bateria, o que melhora o desempenho, a longevidade e a segurança da bateria. Com a demanda global de HPA de aproximadamente 19.000 t (2018), estima-se que essa demanda crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 30% (2018-2028); em 2028, a demanda do mercado HPA será de aproximadamente 272.000 t, impulsionada pela crescente adoção de LEDs em todo o mundo, bem como a demanda por HPA por fabricantes de baterias de íon-lítio para atender o mercado de veículos elétricos em ascensão.