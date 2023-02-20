Midway 成为新的高品位金矿
Perth, 2023年2月20日, AEST (ABN Newswire) - 西澳大利亚黄金勘探开发公司 Rox Resources Limited (ASX:RXL)及其合资伙伴 Venus Metals Corporation (ASX:VMC)很高兴地报告了大量反循环（RC）和钻石的初步钻探结果Youanmi 黄金项目 (OYG JV) 的钻探 (DD) 计划。
勘探钻探最初的目标是 OYG JV 在 2021 年发现的令人兴奋的高品位"Midway"（RXL ASX 公告 2022 年 6 月 8 日）。该高品位多矿脉系统距佑安米主矿脉上盘仅300m，是四通八达的优良近矿勘探目标。
出色的钻探结果，加上详细的结构信息，将为扩大新发现提供有价值的信息。
迄今为止，计划中的 16,000 米 RC 和 7,000 米 DD 钻探计划已完成 4,726 根 RC 米和 1,708 根金刚石米。钻探正在进行中，预计将于 4 月完成。
管理层评论
Rox Resources 董事总经理 Robert Ryan 先生表示，随着后续工作的开展，Midway 的发现具有巨大的发展潜力：
"从去年的最初钻探活动开始，人们对 Midway 的最新钻探结果感到兴奋，他们并没有失望，厚厚的高品位黄金拦截证明了勘探概念。目前正在计划进行后续钻探，并将于未来几周。"Midway 迄今为止的结果表明，这一发现有可能在以前未经钻探测试的走廊的各个方向大幅增长。迄今为止的高品位结果表明，Midway 有可能比 Youanmi 主矿脉的品位更高，并有可能对黄金资源做出重大贡献。
"2023 年将成为公司激动人心的一年，因为我们将继续采用三管齐下的方法为股东创造价值，包括通过勘探增加盎司、通过加密钻井增加资源信心以及通过可行性工作降低项目风险。"
中途勘探钻井
Midway 的金矿化是剪切带，位于高度蚀变的拉斑玄武岩和科马提质玄武岩中。蚀变组合由绢云母、石英、碳酸盐和黑云母组成。金与黄铁矿和次要毒砂一起出现（图 1*）。
迄今为止的结果确定至少有两个金矿脉撞击西北西向并向西南倾斜。矿化带的结构分析（剪切组构和拉伸矿物线理）表明矿脉向西南方向急剧倾斜，并显示出与西北西向呈 50 度倾斜的高品位成分。新矿脉的方向不同于之前在 Youanmi 发现的矿脉，后者走向 NW 到 NNW。这种矿化结构的新方向在高分辨率无人机磁力图像中很明显，并产生了几个新的勘探目标，这些目标将通过 RC 和 DD 钻探进行测试。到目前为止，多矿脉结构已经在大约 100m 的走向和 300m 的下沉中相交。
Midway 五个计划钻孔中的前两个钻孔获得了出色的钻孔交叉结果：
- 2.86m @ 22.03 g/t Au 来自 RXDD047 中的 356.39m 和；
- RXDD047 中 405.80m 的 3.73m @ 10.25 g/t Au
- 6.76m @ 15.40 g/t Au 来自 RXDD048 中的 169.13m
前两个钻孔的这些结果证实了 Midway Lode 令人兴奋的发现，具有非凡的黄金品位。与现有的 NW 到 NNW Youanmi 矿脉相比，这种潜在的连接交叉结构正在发展成为更高品位的矿脉。这种新矿化结构的范围处于起步阶段，沿走向和深度具有巨大潜力。
*查看图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/66O55N6A
内容关于 Venus Metals Corporation Limited
Venus Metals Corporation Limited (ASX:VMC) 是一家总部位于西澳大利亚的公司，专注于黄金、贱金属、钒和锂勘探项目。该公司旨在通过其项目的有针对性的勘探成功来增加股东价值。
公司的主要黄金项目是位于珀斯东北 500 公里处的 Youanmi 金矿。 Youanmi金矿现由Venus Metals（30%）和Rox Resources Limited（70%）共同拥有；该矿的指示和推断资源超过 300 万盎司黄金。
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