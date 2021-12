PYX aumenta la capacidad de producción

Sydney, Dic. 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ), la segunda compañía minera productora de circonio que cotiza en bolsa más grande a nivel mundial por recursos de circonio, se complace en anunciar que ha aumentado la capacidad de producción de su Planta de Separación de Minerales (MSP) en su mundo. -Depósito clase Mandiri en Kalimantan Central, Indonesia, de 18.000 tpa a 24.000 tpa, para permitir la producción de subproductos, rutilo, leucoxeno e ilmenita.Habiendo obtenido la aprobación el 7 de diciembre de 2020 de su "Plan de Operación de Producción y Presupuesto 2021", que incluye la operación minera, procesamiento, comercialización y envío de circón, rutilo e ilmenita, por parte del Departamento de Servicios de Energía y Recursos del Gobierno de en la provincia de Kalimantan Central, la empresa se centró inicialmente en la producción y venta de circón premium.Como parte de su plan de cinco años para expandir la capacidad en su MSP de Mandiri, la Compañía ahora ha aumentado la capacidad a 24,000 tpa, lo que le permitirá agregar minerales de dióxido de titanio a su perfil de ventas en un futuro cercano. Estos minerales, en forma de rutilo, ilmenita y leucoxeno, son subproductos del proceso de producción de circón y se utilizan principalmente en la producción de pigmentos, con cantidades más pequeñas utilizadas en la producción de metal de titanio y fundentes para electrodos de soldadura.El MSP en Mandiri consiste en un proceso de concentración en húmedo convencional (tabulación de Wilfley) y un proceso de separación de minerales secos por lotes (rodillos electrostáticos, placas electrostáticas y rodillos magnéticos).El material de alimentación de minerales pesados (HM) se pasa primero sobre mesas de agitación por gravedad para aumentar el concentrado de circón. Luego, el concentrado se seca y enfría antes de pasar a través de una unidad de separación electrostática para separar los minerales metálicos y no metálicos, así como los minerales que poseen propiedades no conductoras. Finalmente, el concentrado de circón pasa a través de una Unidad de Separación Electromagnética, dando como resultado el producto final, que tiene un alto contenido de circón que oscila entre 66% -68%.Al comentar sobre el aumento de capacidad en Mandiri, el presidente y director ejecutivo de PYX, Oliver Hasler, dijo: "Aumentar la capacidad de nuestra planta de separación de minerales en Indonesia es un elemento clave de nuestra estrategia que nos permite diversificar nuestra oferta de productos y brindar más opciones y beneficios para nuestros clientes globales en expansión ".Acerca de Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) es un productor mundial de circón premium que cotiza en la Bolsa Nacional de Valores de Australia. El activo insignia de la Compañía es el depósito de arenas minerales Mandiri, ubicado en la región rica en sedimentos de aluvión de Kalimantan Central, Indonesia. Con el quinto depósito productor de circón más grande del mundo, PYX es una operación a cielo abierto cerca de la superficie a gran escala en producción desde 2015 y con exploración hasta la fecha que valida la presencia de minerales pesados valiosos adicionales como rutilo, ilmenita, entre otros, dentro de su mineral. playa.