Melbourne, Dic. 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited ( ASX:NVA ) ( FRA:QM3 ) ( OTCMKTS:NVAAF ) se complace en proporcionar una actualización sobre su propiedad mayoritaria Snow Lake Resources (Snow Lake), Thompson Brothers Lithium Project.Snow Lake Lithium anuncia la expansión de sus terrenos en ManitobaSnow Lake Resources Ltd. ( NASDAQ: LITM ) ("Snow Lake"), ha agregado acres significativos a sus propiedades de exploración en Manitoba al apostar reclamos adicionales contiguos con su bloque de reclamos actual que contiene su recurso de litio. El nuevo Herb Block consta de 22 reclamaciones o 7,875 acres (3,187 ha) aumentando así la huella total de Snow Lake a 21,703 acres (8,783 hectáreas) (Ver Figura 1.0 en el enlace a continuación). Snow Lake tenía 13,828 acres apostados (5,596 ha) antes de esta expansión y Herb Block representa un aumento del 57% en los reclamos de exploración de la Compañía por acres.* Para ver tablas y figuras, visite:Acerca de Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) es un explorador dinámico y desarrollador de su distrito insignia Estelle Gold en el cinturón de oro de Tintina. La estrategia de Nova es aumentar sustancialmente el recurso actual de 4,7Moz en el prospecto Korbel. Posteriormente, continuar asegurando valor a través del movimiento de Korbel hacia la producción mientras aumenta la base de recursos a través de la línea de objetivos dentro del distrito aurífero de Estelle. Nova Minerals también tiene inversiones estratégicas en Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) y RotorX Aircraft Manufacturing Co.