Discurso de los presidentes - Asamblea General Anual

Sydney, Ene. 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Damas y caballeros, mi nombre es Stuart Crow, soy socio accionista y presidente no ejecutivo de Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ). Me complace informarles sobre la actividad reciente de su empresa, ¡ha sido un gran año para Lake Resources!El año ha sido uno de logros y crecimiento significativos para Lake a medida que la transición a la electrificación del transporte se acelera a nivel mundial, pero no sin los desafíos que surgen de la interrupción continua debido a los impactos de la pandemia global. Su empresa ha funcionado bien.A medida que comenzamos 2022, aún se están recopilando las cifras finales sobre las ventas de vehículos eléctricos, pero se ha informado que las ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo han superado las estimaciones y parecen estar en el orden de los 6,5 millones de vehículos, más del doble de las cifras de 2020, con muchos modelos nuevos por lanzar. liberar esto en los próximos 12 meses. El crecimiento del volumen y la demanda parecen estar aumentando, aunque se ven desafiados por la escasez de materia prima para baterías. Se pronostica que los déficits durarán hasta bien entrada la próxima década a medida que el crecimiento de la demanda sea exponencial y la respuesta de la oferta sea silenciosa y lineal en el mejor de los casos, lo que brinda una oportunidad excepcional para su empresa a medida que buscamos avanzar en nuestro proyecto Kachi hacia la producción en 2024 y traer nuestros otros tres proyectos de salmuera de litio rápidamente en desarrollo.La actividad en 2021 ha sentado una base muy sólida para nosotros en 2022, un año que superará cualquier año en la historia de la compañía en términos de crecimiento y logros hasta la fecha.En este año pretendemos entregar los siguientes resultados para los accionistas:1) Planta de demostración in situ, producción de muestras para compradores potenciales (marzo)2) Toma (en curso)3) DFS, ESIA y permisos (mediados de 2022)4) Finalización de la financiación del proyecto (mediados de 2022)5) Actividades de construcción (H2/22)6) DFS expandido a 50,000 tpa (completo)7) Producción de carbonato de litio de alta pureza en Kachi (H2/24)8) Actividad de exploración ampliada y trabajo de prueba en otros tres proyectos (2022)Terminamos 2021 en una posición financiera muy sólida con expresiones de interés aseguradas de UKEF y EDC para la deuda del proyecto mientras teníamos importantes reservas de efectivo en el banco, opciones de dinero profundas que se ejercerán en junio de 2022 y un compromiso de nuestro socio tecnológico para financiar su participación en la financiación del proyecto cuando comencemos la construcción en Kachi.Continuamos avanzando en las discusiones de compra con un número creciente de socios y clientes potenciales. El aumento de los precios del litio en los mercados globales está brindando una oportunidad excepcional para su empresa. Lake es ahora una de las pocas empresas restantes con ambiciones de producción a corto plazo que siguen siendo independientes, y tenemos la intención de seguir siéndolo a medida que surjan problemas de la cadena de suministro. Con mayores esfuerzos en marcha para construir nuevas cadenas de suministro locales en Europa y América del Norte, vemos una oportunidad importante para ser parte de ese crecimiento. El producto de alta pureza de Lake es muy buscado ya que las cadenas de suministro sostenibles auditadas se vuelven necesarias para acceder a una importante asistencia gubernamental en Europa y, sin duda, en otras partes del mundo a tiempo.La brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda ha motivado a su directorio a expandir nuestro DFS a 50 000 tpa en los últimos tiempos como parte de un objetivo corporativo aspiracional de entregar 100 000 tpa o más de productos de litio de alta pureza producidos de manera sostenible al mercado para 2030. Su directorio tiene cada vez más confianza en lograr este objetivo, ya que Lake tiene la ventaja de usar la extracción directa de litio para extraer el litio de las salmueras que brinda recuperaciones mucho más altas que los métodos tradicionales y también es un proceso extremadamente escalable que brinda un producto sostenible de alta pureza que es muy buscado por El mercado.Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los accionistas por su continuo apoyo a su empresa con nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, la alta participación de los accionistas en los programas de opciones de bonificación ha preparado a la empresa para un futuro muy emocionante y es agradable ver a los accionistas prosperar como la empresa sigue creciendo. Este año también hemos dado la bienvenida a un número creciente de grandes inversores institucionales a nuestro registro por primera vez, así como a una serie de fondos ESG e inversores de impacto de los mercados internacionales, nos complace contar con su continuo apoyo e interés en nuestros proyectos.Nuestra empresa no podría haber logrado el crecimiento y el éxito que ha tenido en los últimos 18 meses sin un gran equipo tanto en Argentina como aquí en Australia y mi agradecimiento a todos los empleados, socios, consultores y banqueros a nivel mundial y, por supuesto, a mis compañeros de la junta. miembros por su compromiso a través de tiempos muy difíciles y perturbadores, estoy verdaderamente agradecido por su continuo apoyo y por el gran trabajo que hacen, gracias.El año que se avecina, aunque desafiante, sospecho que será el mejor año de la compañía hasta ahora, ya que pasamos a la fase de construcción del proyecto Kachi y al desarrollo continuo de otros proyectos.Espero con gran anticipación, entusiasmo y orgullo como accionista fundador, que su empresa se esfuerce por convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de productos de litio de alta pureza.Gracias.Stuart CrowPresidenteRecursos del lago NL 