Entrega de la planta de demostración Lilac al Proyecto Kachi

Sydney, Mar. 3, 2022 AEST (ABN Newswire) - El desarrollador de litio limpio Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirma que la planta de demostración modular diseñada y construida por el equipo de ingeniería de Lilac Solutions Inc, ha sido enviada desde California, EE. UU., al Proyecto Kachi en Argentina .Lilac Solutions, el socio técnico de Lake, ha ensamblado los módulos de intercambio iónico y el equipo de apoyo para la planta de demostración dentro de cinco contenedores de envío de 40 pies (12 m).El diseño modular permite un enfoque "plug and play", una vez que se conectan la alimentación de salmuera, la alimentación y los reactivos. La planta de demostración operará durante alrededor de 3 a 4 meses para producir cloruro de litio (eluido) que representa 2,5 toneladas de carbonato de litio. Esto se convertirá en carbonato de litio de calidad de batería de alta pureza para compradores potenciales y calificación de batería más adelante en el año. Las operaciones de la planta de demostración en el sitio también informarán el diseño de ingeniería final antes de la construcción del proyecto a escala comercial."Nuestra tecnología es verdaderamente disruptiva; hemos tomado el intercambio iónico, una solución de tecnología no minera que es omnipresente en la industria de tratamiento de agua, y con innovaciones de vanguardia hemos creado una tecnología única para la extracción de litio que creemos firmemente que reducirá la operación los costos e impulsar la recuperación de litio para la producción de productos químicos de litio a partir de las salmueras de Kachi", dijo Dave Snydacker, director ejecutivo de Lilac. carbonato de litio de calidad de batería, al mismo tiempo que protege el medio ambiente local, incluidos los recursos hídricos."Nuestro proceso es modular, produce litio de alta pureza y puede acelerarse rápidamente de las etapas piloto a las comerciales: nuestra participación accionaria garantiza una rápida comercialización de la tecnología Lilac en lo que es un recurso de litio de importancia mundial."Hemos trabajado mucho con esta salmuera, generando los datos necesarios para los estudios de ingeniería, y encaja fantásticamente con la tecnología Lilac", dijo.Mientras tanto, el trabajo de prueba en las instalaciones de Lilac Solutions en California continúa generando los datos necesarios para el Estudio de factibilidad definitivo y el trabajo de prueba de carbonatación de litio continúa en Hazen Research en Colorado."Tanto Lake como Lilac confían mucho en que la planta de demostración que incorpora el proceso de intercambio iónico patentado de Lilac demostrará a los inversores y compradores que es escalable y funciona bien en el sitio al producir con éxito un producto de litio de alta calidad. Lake está bien posicionado para ofrecer un importante proyecto con un producto consistente de alta calidad con beneficios sustanciales de ESG", dijo el director general de Lake, el Sr. Steve Promnitz.*Para ver fotografías, por favor visite:Acerca de Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) es un desarrollador de litio limpio que utiliza tecnología de extracción directa limpia para el desarrollo de litio sostenible de alta pureza de su proyecto insignia Kachi, así como otros tres proyectos de salmuera de litio en Argentina. Los proyectos se encuentran en una ubicación privilegiada dentro del Triángulo del Litio, donde el 40% del litio del mundo se produce al menor costo.Este método permitirá a Lake Resources ser un proveedor eficiente, de origen responsable, ecológico y competitivo en costos de litio de alta pureza, que es fácilmente escalable y tiene demanda por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías de nivel 1.