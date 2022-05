Lake y Ford firman un memorando de entendimiento no vinculante para la extracción de litio

Sydney, Abr. 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - El desarrollador de litio limpio Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) informa que se ha firmado una extracción de aproximadamente 25 000 toneladas por año (tpa) de litio del Proyecto Kachi en un Memorando de Entendimiento no vinculante (MoU) con Ford Motor Company (Ford).- Propuesta de compra de aproximadamente 25.000 toneladas por año (tpa) de litio del Proyecto Kachi en un acuerdo no vinculante con Ford Motor Company.- Colaboración estratégica entre Ford y Lake para acompañar la colaboración con Hanwa (lanzamiento de ASX el 29 de marzo de 2022) para desarrollar completamente una cadena de suministro de litio limpia para satisfacer las demandas ambientales globales de vehículos eléctricos.- Segundo colaborador no vinculante de compra de MoU, lo que reduce aún más el riesgo del proyecto para los financistas e inversores."Como hemos compartido, Ford se está abasteciendo más profundamente en la cadena de suministro de baterías", dijo Lisa Drake, vicepresidenta de industrialización de vehículos eléctricos de Ford."Este es uno de varios acuerdos que estamos explorando para ayudarnos a asegurar las materias primas para respaldar nuestra agresiva aceleración de vehículos eléctricos", dijo."Tanto Lake como Ford ven esto como una oportunidad para un posible acuerdo a largo plazo con la capacidad de aumentar la producción ambientalmente responsable y participar en los otros proyectos de Lake para garantizar que los productos de litio de alta calidad estén disponibles para Ford", dijo Steve Promnitz, Gerente de Lake. directora, dijo."Este memorando de entendimiento con Ford respalda la estrategia de Lake de ser un proveedor independiente clave en las cadenas mundiales de suministro de litio y garantizar la seguridad del suministro a los clientes".El presidente de Lake, Stu Crow, dijo que la financiación de proyectos estaba cada vez más vinculada a las credenciales ESG y que los inversores, los proveedores de deuda y los compradores y sus clientes exigen que los nuevos proyectos de litio se adhieran a los estrictos estándares ESG."El aumento del escrutinio de los clientes y consumidores en torno a las credenciales ambientales y éticas de la producción de litio impulsa nuestro enfoque en la extracción sostenible", dijo Crow."Lake Resources está comprometida con la integración de prácticas de desarrollo sostenible en todas nuestras operaciones, minimizando nuestra huella ambiental y contribuyendo a un futuro de energía limpia."Este memorando de entendimiento con Ford sigue el memorando de entendimiento de Hanwa. Junto con la provisión indicativa de financiamiento de deuda de las agencias de crédito a la exportación del Reino Unido y Canadá para alrededor del 70 por ciento de los requisitos de capital del proyecto Kachi, esto proporciona un marco de apoyo para el programa TARGET 100 de Lake, que ha el objetivo de producir anualmente 100.000 toneladas de productos químicos de litio de alta pureza para comercializar para 2030", dijo.Ford ha dado su consentimiento para este lanzamiento al mercado. Lake actualizará al mercado sobre el progreso en la implementación del MOU con Ford tan pronto como pueda hacerlo.Acerca de Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) es un desarrollador de litio limpio que utiliza tecnología de extracción directa limpia para el desarrollo de litio sostenible de alta pureza de su proyecto insignia Kachi, así como otros tres proyectos de salmuera de litio en Argentina. Los proyectos se encuentran en una ubicación privilegiada dentro del Triángulo del Litio, donde el 40% del litio del mundo se produce al menor costo.Este método permitirá a Lake Resources ser un proveedor eficiente, de origen responsable, ecológico y competitivo en costos de litio de alta pureza, que es fácilmente escalable y tiene demanda por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías de nivel 1.