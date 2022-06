Melbourne, May 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) proporciona una animación en 3D del Proyecto Estelle y los depósitos circundantes en Alaska. La compañía ha delineado casi 10 millones de onzas de oro dentro del proyecto y se está acercando al estado de un productor de oro de primer nivel.En tres años desde la cotización, la compañía llevó el activo a una etapa de exploración avanzada, con un costo de descubrimiento de solo US$3,50 por onza de oro.Para ver la animación en video, visite:Acerca de Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) es un explorador dinámico y desarrollador de su distrito insignia Estelle Gold en el cinturón de oro de Tintina. La estrategia de Nova es aumentar sustancialmente el recurso actual de 4,7Moz en el prospecto Korbel. Posteriormente, continuar asegurando valor a través del movimiento de Korbel hacia la producción mientras aumenta la base de recursos a través de la línea de objetivos dentro del distrito aurífero de Estelle. Nova Minerals también tiene inversiones estratégicas en Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) y RotorX Aircraft Manufacturing Co.

