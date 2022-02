Sayona agrandit le hub de lithium du nord du Québec - 121 nouvelles réclamations

Brisbane, Jan 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Le producteur de lithium émergent Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) a considérablement élargi son hub de lithium du Nord-du-Québec en acquérant 121 nouvelles concessions à l'ouest du projet Moblan Lithium, avec une intensification de la demande pour ce métal stratégique pour les batteries.Situées à 3,5 km à l'ouest du projet Moblan, les nouvelles concessions, connues sous le nom de projet Lac Albert, s'étendent sur 6 592 hectares et seront évaluées pour les occurrences de pegmatite de lithium au cours du prochain été de l'hémisphère Nord. Le projet Moblan couvre environ 433 ha pour un total de 20 claims, Sayona détenant une participation de 60 % (SOQUEM inc. 40 %). Les nouvelles réclamations sont distinctes de l'accord de coentreprise actuel de Moblan.Le gisement Moblan est l'hôte d'une minéralisation de pegmatite à spodumène et les claims supplémentaires au lac Albert sont situés dans la même province minière de lithium éprouvée, Eeyou-Istchee Baie-James, qui abrite des ressources de lithium établies telles que la mine Whabouchi de Nemaska Lithium. Elle est bien desservie par des infrastructures et des transports clés, à savoir la Route de Nord, et a accès à une hydroélectricité à faible coût et respectueuse de l'environnement.Des forages sont présentement en cours à Moblan en partenariat avec SOQUEM inc., agissant à titre d'opérateur. Le programme prévu de 55 trous de forage au diamant sur près de 9 000 m vise à identifier les extensions du gisement de Moblan et à définir la minéralisation dans les pegmatites à spodumène à proximité, comme le prospect Moléon.Le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a accueilli les nouvelles concessions comme signifiant l'engagement de la société à élargir sa base de ressources en lithium dans le nord du Québec.« Moblan et Lac Albert sont situés dans un district minier de lithium éprouvé, avec le potentiel de devenir un pôle de croissance nord important pour Sayona, s'ajoutant à notre pôle de lithium Abitibi dans le sud », a déclaré M. Lynch.« Le programme de forage montre notre engagement à élargir davantage notre base de ressources en lithium, renforçant davantage la position de leader de Sayona dans le secteur nord-américain du lithium.Résumé géologiqueLes travaux antérieurs ont été limités et la géologie de la nouvelle zone de concession au lac Albert est mal comprise, une grande partie de la zone étant masquée par des moraines glaciaires. L'exploration cible les zones de roches vertes dans le monzogranite cartographié, le long de la direction est-ouest du gisement Moblan.Les occurrences de pegmatites identifiées sont situées dans un secteur bénéficiant d'un accès favorable en raison de sa proximité avec la Route du Nord, une autoroute régionale praticable en tout temps. La superficie des nouveaux claims est illustrée à la figure 1* ci-dessous.Le projet Moblan est situé à environ 100 km au nord de Chibougamau et à environ 85 km de la communauté crie (Premières Nations) de Mistissini. Le projet est situé dans la province minière de lithium d'Eeyou-Istchee Baie-James et abrite d'autres gisements de lithium, dont la mine Whabouchi, comme le montre la figure 2* ci-dessous.L'acquisition de nouvelles concessions près de Moblan et le programme de forage en cours sur le projet s'ajoutent aux autres plans d'expansion de Sayona au Québec en 2022, notamment l'augmentation de la base de ressources en lithium du projet Authier Lithium de la Société et de North American Lithium (NAL) et la progression de la reprise de production de spodumène au NAL, visée à partir de 2023.La demande de lithium en Amérique du Nord continue de s'accélérer grâce à l'augmentation des investissements dans les véhicules électriques par des constructeurs automobiles américains tels que Ford, General Motors et Stellantis en Ontario, au Canada, ainsi qu'aux investissements prévus dans les batteries au Québec par Britishvolt, Lion Electric et StromVolt."2022 ne montre aucun signe de ralentissement de l'élan mondial vers l'électrification des transports.La base de ressources en lithium nord-américaine de Sayona est un élément clé de cette transformation et nous sommes impatients de tirer parti du potentiel de nos actifs », a ajouté M. Lynch.*Pour voir les tableaux et les figures, veuillez visiter :https://abnnewswire.net/lnk/M2A04P22A propos Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) est une société australienne cotée à l'ASX (SYA) qui se concentre sur l'approvisionnement et le développement des matières premières nécessaires à la construction de batteries lithium-ion destinées à être utilisées dans les secteurs des technologies nouvelles et vertes en croissance rapide. . La Société possède des projets de lithium au Québec, au Canada et en Australie-Occidentale.Veuillez nous rendre visite sur www.sayonamining.com.au